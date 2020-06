Élre állnak a nők

ÍRTA: RANIA ABOUZEID FÉNYKÉPEZTE: ANDREA BRUCE

A politikai színtéren fellépni igyekvő nők a világban minden-hol és mindenkor ellenállásba ütköztek. Az ártó rosszindulattól a merényletig, gyilkosságig ez az ellenállás sokféle formát ölthetett. Újabban már jelentős a javulás, de a nők sok helyütt továbbra is a rég megszokott ellenállást tapasztalják, még azokban az országokban is, ahol már nagyobb szerephez jutottak a kormányzásban. Manapság a világ országainak több mint felében, ideértve Bolíviát és olyan, polgárháború dúlta államokat is, mint Irak és Afganisztán, a törvényhozásban nemek szerint megállapított kvóták szavatolják a nők arányos politikai részvételét. Csakhogy a kvótáknak is megvannak a maguk korlátai, például az, hogy olykor még a liberális demokráciákban is demokráciaellenesnek és diszkriminatívnak minősülnek, azon az alapon, hogy a kvóták révén érvényesülő nők igazából nem képességeik, hanem nemi hovatartozásuk okán jutnak pozícióhoz. És mint azt a bolíviai példa is igazolja: a kvóta sok helyütt a szexista támadásoktól sem védi a női tisztségviselőket.

Marjam Sama afganisztáni képviselő éppen távozik a parlamentből 2019. december 9-én, azon a napon, amikor nagy nehézségek árán sikerült elfogadtatni a gyermekek jogait védő új törvényt. „Mi olyan nők vagyunk, akik már a háború után nőttünk fel. Mi már követelünk” – mondja a 28 esztendős parlamenti képviselő. Forrás: RANIA ABOUZEID

Huhana Tukaki, Wiki Todd és Maryann Vogt (balról jobbra), három maori rendőrnő a waitangi szerződés idei emlékünnepén. Az őslakosok településeinek egészségét és biztonságát mintegy kilencszáz önkéntes rendőr vigyázza. Forrás: RANIA ABOUZEID

A bolíviai Vinto polgármesterét, a 48 esztendős María Patricia Arce Guzmánt a 2019-es országos választás után tettleg, súlyosan bántalmazták. Mint mondja, leginkább azért, mert síkraszállt a nők társadalmi szerepének, politikai befolyásának növelése mellett. Forrás: Andrea Bruce

A társadalmi nemi szerepek megítélésében semleges, érdemalapú politikai rendszerekben is akadnak történelmi hátterű szerkezeti egyenlőtlenségek. A társadalom domináns csoportjai, vagyis a fehér, tehetős férfiak ezekben a kvóta nélküli rendszerekben is előnyhöz juthatnak. Természetes, hogy a politikai érvényesülés útján le kell küzdeni akadályokat. De egészen más kérdés, hogy ha egyszer komoly politikai tényező lesz, mit tehet meg egy nő, és mit nem. Ha nők is pozícióba kerülnek egy párton belül vagy a képviselőházban, ez a változás elvezethet a nemek közti egyenlőséghez, de az is előfordulhat, hogy merő látszat marad, hogy női politikus legfeljebb a jelenlétével sugall változást, a hangját valójában nemigen hallathatja. Sok minden függ attól is, hogy milyen hátterű nő kerül politikai pozícióba, és ebben a pozícióban mennyiben tud más hátterű nőket is képviselni. Új-Zélandtól Afganisztánig ezekkel és ezekhez hasonló kérdésekkel birkóznak az országok. Mindeközben a nők minden megfélemlítés, erőszak és egyéb akadály dacára világszerte próbálják megvetni a lábukat a politikai életben.

