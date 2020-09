Azért vannak a gépbarátok

ÍRTA: CLAUDIA KALB

FÉNYKÉPEZTE: YVES GELLIE

Mikor Goldie Nejat 2005-ben robotokat kezdett építeni, rengeteg energiája és ideje ment rá, hogy csúcstechnológiás prototípusai iránt fölkeltse a befektetők és az egészségügyi ellátórendszer figyelmét. Ötleteit és gépeit akkor még fenntartásokkal fogadták, de a Torontói Egyetemen tervezőmérnökként dolgozó Nejat azt mondja, a helyzet azóta sokat változott: „Ma már inkább azzal

hívogatnak, hogy mikorra készül el végre egy-egy új robotom.” Merőben különleges segítő robotjai képesek kapcsolatot teremteni az emberrel, így megoldhatják például az idősgondozás egyre súlyosbodó problémáját. 2050-re világszerte háromszorosára, a jelenlegi 143 millióról 426 millióra nőhet a 80 évesnél idősebbek száma. Különösen az Alzheimer-kórban és egyéb típusú demenciában szenvedők ellátásában tehetik majd hasznossá magukat a robotok, hiszen jószerével bármire beprogramozhatók, így a gyógyszeradagolásban, a gyógytorna levezénylésében, sőt a leépülést késleltetni hivatott memóriafejlesztő játékokban is közreműködhetnek. A robotok tehát különleges segítői szerepre tehetnek szert az idősek életében.

Yves Gellie francia fotográfus az izgalmas távlatoktól megihletve Franciaországban és Belgiumban két éven keresztül figyelte és dokumentálta a robotok és az idősek között kialakuló viszonyokat, majd 2019-ben elkészítette Year of the Robot (A robot éve) című filmjét. A díjnyertes alkotás azt mutatja be, hogy az emberekkel szövődő kapcsolatuk révén miként válnak egyre inkább emberszerűvé a robotok. Az utópiába illő jelenetekben emberek zongoráznak és táncolnak gépemberekkel, sőt van, aki még legféltettebb titkait is megosztja a robotokkal.

A film elkészülte után Gellie fotókon dokumentálta tovább a témát. Alanyait ezúttal arra kérte, hogy képzeljék el, ha egy robottal élnének, milyen lenne vele a kapcsolatuk. Több hónapig csak figyelt, szemlélődött, aztán igyekezett lencsevégre kapni az ember és robot közötti kötődés jellegzetes megnyilvánulásait. A robotok terápiás hasznossága ezúttal nem kapott szerepet; Gellie azt vizsgálta, vajon képesek leszünk-e a robotokkal bensőséges viszonyt kialakítani.

A teljes cikket elolvashatja a magazin 2020. szeptemberi lapszámában.