Gdańsk bátor népe

ÍRTA: VICTORIA POPE

FÉNYKÉPEZTE: JUSTYNA MIELNIKIEWICZ

William Faulkner regényének híressé lett mondatát először Lengyelországban hallottam. Újságíró barátom, Jacek Kalabiński idézte annak magyarázatára, hogy miért foglalkoznak olyan sokat a lengyelek történelmük fájó fejezeteivel.

„A múlt sosem merül feledésbe, ezért hát nem is lehet múlt.”

1939. szeptember 1-jén Gdańsk (akkor Danzig) kikötőjében zajlott a wester-plattei csata.

Jerzy Bohdan Szumczyk fémszobrával, az SOS-sel tiltakozik a küszöbön álló beruházás ellen.

Ez a mondat jutott eszembe, amikor azt hallottam, hogy a lengyel kormány igyekszik átírni Gdańsk történelmét, például azzal, hogy a Második Világháború Múzeumának igazgatóját és kurátorait fölmenti tisztségéből, azzal az indokkal, hogy a múzeumban közszemlére tett tárgyak „nem eléggé lengyelek”. Joanna Lisiecka-Żurowskával a második világháborúról is hosszan beszélgettünk a vonatúton Gdańsk felé. A nagyrészt német ajkú lakosság mellett népes lengyel kolónia is lakta a várost abban az időben, amikor kitört a háború. Gdańsk az első világháború után különleges jogállást nyert mint szabad város, lengyel irányítás alá került a vasút meg a kikötő egy része. A háború kitörésének napján, 1939. szeptember 1-jén egy német csatahajó lőni kezdte a városrész lengyel helyőrségét, ám az hét napon át kitartott, dacolt a túlerővel. Lisiecka-Żurowska dédapját és három bátyját letartóztatták; mindannyian koncentrációs táborban pusztultak el. A háború végére Gdańsk romokban hevert. A túlélő német lakosság elmenekült; aki maradt, azt kitelepítették.

A németek helyébe a Szovjetunióhoz csatolt ukrán és belorusz vidékekről elűzött lengyelek jöttek. A legtöbbje fiatal volt, falusi sorból menekült, többre vágyott, a város hajógyáraiban, üzemeiben keresett munkát – tudtam meg Lech Walęsától. Danuta, a felesége mesélte, hogy mielőtt buszra szállt, és otthagyta a faluját, indulatos hangon közölte anyjával: „Többé az életben nem teszem be ide a lábam!” Danuta Walęsa ma is ilyen kemény, határozott asszony, pedig nehéz éveket élt meg a férje mellett.

Tágas, napfényes lakásban fogadott. Miután leültünk az ebédlőasztalhoz, azzal kezdtem, hogy emlékezetébe idéztem: egyszer már összehozott minket a sors, még a régi lakásukban. Én is ott tülekedtem azok között, akik beszélni akartak a férjével, és vele is szívesen szót váltottam volna, de mogorvának, sőt mérgesnek tűnt. Danutát láthatóan megrendítették a szavaim, elkönnyesedett a szeme. Hat gyereket nevelt akkor, a hajógyári sztrájk idején, úgy érezte, magára maradt a gondokkal. „Nem is tudom, honnan volt erőm, hogy kibírjam” – mondta.

