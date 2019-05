Alpesi kikapcsolódás minden korosztálynak

Az Ybbstali-Alpok a Mostviertel „vad” tájegységét alkotják. Az Ötscher, a Dürrenstein meg

a Hochkar magasba nyúló hegycsúcsai között számos szakadék, romantikus folyóvölgy, szurdok és barlang húzódik. A közöttük elnyúló alpesi legelőkön és fennsíkokon a természet és a túrázás kedvelői hamar maguk mögött hagyhatják a rohanó hétköznapokat, és erőt meríthetnek az egyre melegebb napsütésből.

Hochkar-Alm Forrás: ©Theo Kust Mi szem-szájnak ingere

Hol a legjobb megfigyelni a hegyvidék virágzását? Talán a tíz hagyományos alm (ejtsd: álm) egyikében. Ezek olyan nyári gazdaságok, amelyek állattartással és vendéglátással is foglalkoznak. A Mostviertel jellegzetes, aprócska hegyi gazdaságai nemcsak a messze földről idelátogatók, hanem a helyiek körében is igen népszerű túracélpontok. Mindegyik napsütötte alm egyedi és a maga módján elragadó.

Ha kirándulásunk úti céljául egy hegyi gazdaságot választunk, egyrészt zöldellő alpesi

legelők és a hatalmas sziklafalak mellett kirándulhatunk, másrészt gyönyörű panoráma, természeti szépségek és gasztronómiai örömök várnak ránk.

Egyensúlyban a természettel

Ha korán reggel indulunk, és a még harmatos erdőkön keresztül felkapaszkodunk a hegyre, a déli órákban már napsütötte, tágas alpesi legelőre érünk. Kellős közepén egy hagyományosan rusztikus házat találunk: ez maga az alm. Nyitott ajtaján át sült házi szalonna és fűszeres hegyi sajt illata árad ki. Igen, döbben rá (legkésőbb ilyenkor) a legtöbb kiránduló: az Ybbstali-Alpokban egy túrát egy hagyományos kis hegyi gazdaságba tett betérő koronázhat meg. Az idilli alpesi tájra nyíló napozóteraszon még finomabbnak tűnik az uzsonna és a térségre jellemző körtebor. Használjuk ki a különleges alkalmat, és élvezzük az ébredező tavasz minden pillanatát.

Háttérben a Dürrenstein hegycsúcsa Forrás: ©Theo Kust

Hagyományos, helyi hangulat

Az alpesi Mostviertel legmagasabban fekvő, étkezési lehetőséget is kínáló gazdasága az 1536 méter magasságban található Schwarz-alm. Maga az odavezető út is nagy élmény. Már csak azért is, mert egy ideje letelepedett itt egy kisebb mormotapopuláció, és a bájos kis állatok roppant jól érzik magukat.

A Schwarzalmhoz hasonlóan az 1343 méteren található Ybbstaler Hütte is Göstling an der Ybbs községéhez tartozik. A Dürrensteinalm közelében fekvő hüttében kiváltképp a fatüzelésű kályhából származó finomságokat érdemes megkóstolni. A családok számára is egyedülálló élményeket nyújt a 915 méteren álló Hochbärneckalm St. Anton an der Jeßnitz. A jókora legelő mellett egy fűszerkert, egy kilátó, illetve maga a hegyvidéki gazdaság épülete vár azokra a vendégekre, akik nemcsak harapnának valamit, hanem tovább is időznének, esetleg szívesen itt is töltik az éjszakát.

Túrázás közben mindenképp érdemes beiktatni Gamingnál az 1327 méteren álló, kőből készült Herrenalmot vagy a gerinc másik oldalán az 1314 méteren fekvő népszerű Feldwies-

almot. A Hochkaralm 1420 méteren, a Königsbergen az 1297 méter magasságban található rusztikus Siebenhüttenalm, Lunz am See fölött 760 méteren a Rehbergweide hütte, Randegg és Euratsfeld között, a Hochkogelweidén 660 méter magasban az Almhaus Hochkogel várja a vendégeket.

Siebenhütten-Alm Forrás: ©Theo Kust

Mostvierteli Alm és hegyi élménynapok

A túrázók véleménye alapján minősített „túraszállásokról” kényelmesen érhetjük a Mostviertel vendéglátással is foglalkozó alpesi gazdaságait, akár egy egynapos kirándulás során is. Ne felejtsük el magunkkal vinni a gondosan összeállított ebédcsomagot sem, nehogy hosszúnak érezzük az utat a gazdaságig!

