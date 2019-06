Vad Borneó

Utunkat Sabah tartomány székhelyén, Kota Kinabaluban kezdjük, ahol felkeressük a BORA csapatát, akik Borneó utolsó orrszarvúinak megmentéséért dolgoznak. De meglátogatjuk a Wildlife Rescue Unit tagjait is, akik a fekete kereskedelemből származó tobzoskákat, orangutánokat, és maláj pálmasodrókat rehabilitálják.

Innen indulunk a Gunung Mulu Nemzeti Parkba, sokak szerint a világ leglátványosabb esőerdejébe. Maga a park nemcsak az elképesztő formájú mész- és homokkőalakzatairól híres, de a mélyében megbújó barlangokról és föld alatti folyókról is, ráadásul tizenkét denevérfajnak ad otthont. Számukat 2,5 – 3,5 millióra becsülik és a helyi vezetők külön éjjeli túrákat szerveznek, ahol annak lehetünk szemtanúi, ahogy a denevérek vadászni indulnak és kirepülnek.

Mulu Borneó szárazföldön megközelíthetetlen pontja, így már az odajutás is felér egy kalanddal.

A barlangok után a biológiai sokféleségről híres Kinabalu Nemzeti Parkba tartunk. A botanikusok paradicsoma, ahol több mint ezer orchidea-faj, rododendron és rovarevő növény található. A háromnapos túrán a madárvilág szintén lenyűgöző, számos erdei és csak itt élő fajait figyeljük majd meg, de keresünk repülő békákat, kinabalui óriás vörös piócát és földigilisztát is. Búcsúzásképpen pedig végigsétálunk a Canopy Walkwayen, ezen a 40 méter magas függőhídrendszeren is.

Július derekán érkezünk a Sepilok Orangután Rehabilitációs centrumba, ahol nemcsak az esőerdő irtásának következtében árván maradt emberszabásúakkal találkozunk, de megismerkedünk a centrum tagjaival, munkájukkal és nehézségekkel is.

Ezt követőn csónakázunk le a Kinabatangan folyón elefántokat lesve, felkeressük a ködfoltos párducokat kutató csapatot, meglátogatjuk a Tawau Hill Nemzeti parkban azokat az orvvadászokat, akik mára természetvédőkké lettek, de ültetünk fákat az elefántoknak is.

Utolsó állomásunk Borneó keleti szigetcsoportja lesz, ahol a kristálytiszta vízben sznorkelezünk és kihajózunk a tengeri cigányok cölöpre épített házaihoz is.

De ahogy az már megszokott, a térképen csak ceruzával rajzoltam meg az útvonalat, és inkább követjük azokat az utazási tanácsokat, amelyeket a helyiektől kapunk. Tartsanak velünk!