Csobbanjunk a jövőnkért!

Vizeink megőrzéséért a WWF Magyarország 2019-ben is közös csobbanásra hív mindenkit: július 14-én Európa-szerte tömegek ugranak az élővizekbe, amelyhez bárki csatlakozhat saját szervezésű eseménnyel. A WWF Magyarország központi eseményének 2019-ben az EFOTT fesztivál ad otthont, ahol a résztvevők 15 órakor közös vízbe ugrással hívják fel a figyelmet éltető vizeinkre.

Az egészséges édesvízi ökoszisztémák rendkívül fontos szerepet játszanak az emberek életében: tiszta ivóvizet adnak, elnyelik és megkötik a kibocsátott szén-dioxidot, élelmet biztosítanak, emellett pedig rekreációs funkciót is betöltenek. Ennek ellenére a tavak és folyók zsugorodnak a Földön: az édesvízi gerinces fajok populációi az 1970-es évek óta 83 százalékkal lett kevesebb. Vizesélőhelyeink 87 százaléka eltűnt, és folyóink közel felét már átalakítottuk.

Ugorjunk egyszerre a természetes vizekért!

A kormányoknak, döntéshozóknak, a vállalatoknak és az egyéneknek is hatalmas a felelőssége abban, hogy megőrizzék vagy éppen visszaállítsák vizeink jó ökológiai állapotát. Éppen ezért fontos lépés, hogy a természettel újra harmóniába, a vizekkel újra kapcsolatba kerüljünk. Ezt hivatott népszerűsíteni a Nagy Ugrás is, ami egy 14 éve tartó európai kezdeményezés. Minden év július második vasárnapján Európa-szerte több mint 500 helyszínen százezrek ugranak egyszerre természetes vízbe, hogy felhívják a figyelmet az éltető víz fontosságára. Az első hivatalosan meghirdetett Nagy Ugráson 2005-ben több mint 250.000 embert sikerült mozgósítani, akik 22 ország 31 folyójába ugrottak egyazon időpontban.

Magyarországon 2008-ban ugrottunk először. Azóta számos település már hagyományosan minden évben megrendezi a saját Nagy Ugrását. Az egyes helyszíneken pedig különböző programokkal színesítik az eseményt: volt, ahol szemétszedéssel, máshol sárkányhajó-versennyel, környezetvédelmi előadásokkal kapcsolódtak, de az is előfordult, hogy egy kis patak kapott hivatalosan nevet a Nagy Ugrás során.

„Idén is várjuk a településeket, közösségeket, baráti társaságokat, hogy rendezzék meg a saját Nagy Ugrásukat, és csobbanjanak július 14-én 15 órakor! Bárki összefoghat: egy egész település, egy baráti társaság, egy szövetség tagjai vagy akár egy cég munkatársai is. A lényeg, hogy több ezer emberrel egy időben ugorjunk mi is vizeinkért” – mondta Antal Alexa, a WWF Magyarország kommunikációs vezetője.

A WWF Magyarország központi Nagy Ugrása idén a Velencei-tóba csobban, méghozzá az EFOTT keretein belül, ahol a stégről együtt ugrunk a vízbe a fesztiválozókkal. Te is a fesztiválon leszel? Akkor vésd a naptáradba július 14-e 15 órát, és figyeld a hangosbemondót, ahol hallani fogod az ugrás részleteit. Csobbanni természetesen matracról, vízibicikliről, de kisebb létszámban a vízbe vezető lépcsők aljáról is lehet.

Ahogy a korábbi években, úgy a WWF Magyarország idén is felhívja a településeket és közösségeket, hogy egy szuper nyári program keretében rendezzék meg a saját Nagy Ugrásukat, és július 14-én 15 órakor fussanak, ugorjanak vagy csobbanjanak egyszerre valamilyen természetes vízbe – legyen az folyó, tó vagy akár egy kis patak. Az események leírását, a Nagy Ugrást követően pedig a beszámolót, fotókat és videókat a nagyugras@wwf.hu e-mail címre várja a civil szervezet, melyet weboldalukon és közösségi média felületeiken osztanak majd meg.