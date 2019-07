Fotópályázat indult a Duna-Gerecse térségben

A szervezők olyan képes bemutatót várnak, melyek megörökítik a Duna-Gerecse különleges természeti kincseit, azokat is, melyeket a hétköznapi, rohanó világban nem biztos, hogy észreveszünk. A mai kor vívmányainak köszönhetően, szinte már mindenki zsebében ott lapul egy okostelefon, mellyel szuper képeket lehet készíteni. Sok háztartásban megtalálható egy komolyabb, DSLR vagy MILC típusú kamera is. A pályázati kiírás tehát mindenkihez szól, akik szeretnek fotózni: szülőkhöz, kiskamaszokhoz, fiatal felnőttekhez, a térségben unokákkal kiránduló nagyszülőkhöz vagy éppen profi fotósokhoz. Használjanak bár egyszerűbb vagy komolyabb kamerát, a lényeg, hogy megmutassák, hogyan látják hazánkat.

Témakörök tekintetében is igen színes és változatos a paletta. Biztosan mindenki talál kedvére valót, hiszen a természetfotók mellet várják az igazán különleges és egyedi látásmódú képeket is.

Pályázni az ország bármely pontjáról lehet, egyedüli feltétel, hogy a képek Komárom-Esztergom megye valamely helységében készüljenek, vagy a Dunamenti településeken, Észak-Komáromtól Párkányig bezárólag.

Kategóriánként egy nyertest, valamint egy abszolút győztest hirdetnek. A legjobb 15 képből pedig kiállítást szerveznek, ezen az eseményen hirdetik ki a győzteseket, valamint a nyeremények átadására is itt sor kerül.

Mindenképp figyelemre méltó és emeli a pályázat minőségét, hogy a zsűri tagjai között lesz Radisics Milán fotográfus és Kudich Zsolt természetfotós is.

A fotópályázattal kapcsolatos minden további információ, pályázási feltételek és jelentkezés megtalálható a www.legyelkepben.hu weboldalon.

Ha van egy vagy több jó képed küld be és mérettesd meg magad! Vesztenivalód nincs, és ki tudja, lehet, hogy 2019 októberében egy kiállításon lesz látható a fotód, amit egy hétvégén készítettél két tekerés között a Duna-parton.

A fődíj egy wellness hétvége két fő részére, de a nyeremények között szerepel ajándékutalvány vagy National Geographic magazin előfizetés is.

Küldd be képeid és lépj egy szinttel feljebb a fotózás világában!