Gordon Ramsay világ körüli kalandra indul

A világ végtelenül sokszínű, és ez az ízekre, receptekre és konyhai trükkökre is igaz – ezt a tényt igyekszik bebizonyítani új sorozatában Gordon Ramsay, olyan lenyűgöző helyeket felkeresve, mint Peru, Marokkó vagy éppen Laosz. Ramsay szerint a konyhaművészet kapu egy nemzet kultúrájához, kulcs a szóban forgó nép és az emberek lelkéhez. Ezért, hogy megismerje és bemutassa a világ egzotikus tájait és ízeit, a sztárséf minden országban őslakosokat és hagyományőrző közösségeket keres fel, és a helyiek segítségével igazi specialitásokat készít. Ehhez persze helyi alapanyagokra is szükség van, melyek beszerzése érdekében Ramsay nyaktörő mutatványokra képes: meredek hegyoldalakon kapaszkodik fel, alámerül a Mekong folyóban, sőt a dzsungel mélyére is bemerészkedik.

Gordon Ramsay egy angolnahalásszal és a legutóbbi fogással. Forrás: National Geographic/Camilla Rutherford

„Nagyszerű élmény volt találkozni és kapcsolatba kerülni a helyi emberekkel. Különleges történeteket és egyedülálló recepteket osztottak meg velünk, és személyesen tapasztalhattuk meg, hogy vendéglátóink a szó szoros értelmében a világ végére is képesek elmenni egy-egy autentikus nyersanyagért. Többet tanultam ennek a sorozatnak a forgatása során, mint az elmúlt tíz évben összesen” – nyilatkozta Gordon Ramsay.

A Hawaii-szigeteken Sheldon Simeon séffel és egy frissen fogott homárral Forrás: National Geographic/Michael Muller

A sztárséf új, hatrészes sorozatában nemcsak kulináris utazásra hívja a nézőket, hanem igazi kalandtúrára is, hiszen végigkövethetjük, ahogy a helyiekkel együtt hangyapetéket gyűjt Laosz dzsungeleiben, megpróbál maori módra kézzel angolnát fogni Új-Zélandon, leereszkedik egy vízesésen Marokkóban, vagy igazi ínyencfalatnak számító férgek után kutat Peruban.

A Gordon Ramsay: Új utakon című sorozat 2019. augusztus 11-től vasárnaponként 22 órakor látható a National Geographic műsorán.