Érkeznek a darvak

Az érdeklődők szezonzáró szakvezetéses túrán is részt vehetnek a szarvasi állatparkban, és Márton-napi programmal is kedveskednek a családoknak a szervezők.

Novemberben minden szombaton 14:30-kor kezdődik a darules a kardoskúti Fehér-tónál, ahol napnyugtáig lehet megnézni az éjszakázóhelyre behúzó darvakat és nagy lilikeket. A Kardoskúti Fehér-tó évszázadok óta olyannyira kedvelt természetes megállója a darvaknak, hogy olyankor is leszállnak itt, ha nincs víz a mederben.

A darvak esti behúzása az éjszakázóhelyre igen látványos. Mielőtt a tóra leszállnának, előbb 3-5 kilométeres körzetben, előgyülekező helyeken csoportosulnak. Amikor már majdnem teljesen besötétedik, egyszerre több ezer daru hangos krúgatásokkal behúz a tóra.

A madarak egészen az első kemény hidegekig, illetve addig maradnak Magyarországon, amíg táplálékot találnak a környező kukoricatáblákon. Ha útra kelnek, igen hamar, egy-két nap alatt elérik az észak-afrikai partokat. Enyhébb teleken előfordul, hogy sok daru nem megy tovább, hanem a Dél-Alföldön tölti a hideg évszakot.

2019. november 3-án délelőtt Szunnyad a park címmel szezonzáró szakvezetéses túrát tartanak Szarvason a Körösvölgyi Állatparkban. Megfigyelhető lesz a dámszarvas bika barcogása, amelyet olykor még megtör az állatpark gímszarvas „királyának” bőgése. Boróka és Liza, a park rókái már téli bundát öltöttek, ahogy az európai bölények is elkezdték növeszteni a vastag, téli szőrzetet – olvasható a programajánlóban.

November 9-én, szombaton Márton-napi kézműves foglalkozásokat és egy Sinka István életéről szóló előadást szerveznek a Bihari Madárvártán. Ugyaninnen indul szakvezetéses túra, amely során a vadludakat lehet megfigyelni 10 és 12 óra között, amikor a környező falvakból visszatérnek inni és pihenni a Begécsi- vagy az Ugrai-halastavakra.

2019-ben a meleg ősz miatt később kezdtek beáramlani a területre az északon költő vadludak. Első csapataik október 20-a körül, mintegy háromhetes késéssel jelentek meg. A vadludak legnagyobb tömegét a nagy lilikek alkotják, melyekből október végén 4-5 ezer példányt figyeltek meg a nemzeti park területén. A várható lehűléssel számuk november elején jelentősen megnövekszik. Emellett mintegy 2000-2500 nyári lúd is tartózkodik a térségben, és 15-20 rétisast is láttak a természetvédelmi szakemberek a tavak környékén.

Részletes információk a www.kmnp.hu oldalon olvashatók.