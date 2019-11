Márciusban folytatódik a National Geographic Emmy-díjas sorozata

A négy Emmy-díjjal kitüntetett sorozatot ezúttal is a neves asztrofizikus, Neil deGrasse Tyson vezeti.

A Cosmos: Possible Worlds címet viselő új évad lenyűgöző idő- és térbeli utazásra hívja a nézőket 13,8 milliárd év kozmikus evolúcióján keresztül. A sorozat visszarepít bennünket egészen az univerzum hajnaláig, hogy onnan – évmilliárdok eseményeit elénk tárva – meg se álljon a futurisztikus 2039-es New York-i világkiállításig, sőt egészen a távoli jövő ismeretlen világáig.

A Cosmos: Possible Worlds Carl Sagan ikonikus, 80-as évekbeli Kozmosz-szériájának 21. századi továbbgondolása, a Kozmosz: Történetek a világegyetemről című sorozat új évada. A műsort Neil deGrasse Tyson asztrofizikus vezeti, a sorozat írója és producere pedig ismét Ann Druyan, Carl Sagan özvegye lesz, akivel Sagan az eredeti szérián is dolgozott. Mindemellett executive producerként Seth MacFarlane, Brannon Braga és Jason Clark is részt vett a műsor készítésében. A sorozat zeneszerzője a két Oscar-díjra jelölt Alan Silvestri, akinek kiemelkedő munkáját az előző évad, a Kozmosz: Történetek a világegyetemről kapcsán két Emmy-díjjal ismerték el.

Az új évad elején Neil deGrasse Tyson a kozmikus óceán partján fogadja a nézőket, hogy a „Képzelet Űrhajója” és a „Kozmikus Naptár” segítségével távoli, ismeretlen világokba repítsen minket. De a lebilincselő epizódok nem csak sosem látott, lélegzetelállító kozmikus tájakat mutatnak be, hanem olyan tudósokkal is megismertetnek, akik kivételes teljesítményükkel lehetővé tették a földi élet által bejárt út feltérképezését – az őstengerek mélyétől egészen a jövőben meghódítandó idegen égitestekig. Az egyes tudósok karaktereinek világhírű színészek kölcsönzik hangjukat, többek között az Emmy- és Golden Globe-díjra jelölt Sir Patrick Stewart, az Oscar-díjra jelölt Viggo Mortensen és Judd Hirsch.

„A Cosmos: Possible Worlds az eddigi legmerészebb évad” – mondja Ann Druyan a sorozatról. A Képzelet Űrhajója olyan elveszett és elfeledett múltbeli világokba visz minket, melyeknek korábban még a közelében se jártunk, valamint olyan, még ennél is furcsább tájakra, melyek csak a távoli jövőben léteznek majd; de mindezt szigorúan tudományos tényekre alapozva és lenyűgöző vizuális effektekkel bemutatva.”

„A National Geographic büszke rá, hogy a tudományért és felfedezésért rajongó nézők vezető platformja, ezért izgatottan várjuk a népszerű, világszerte kiemelkedően sikeres Kozmosz legújabb évadát” – mondja Courteney Monroe, a National Geographic Global Networks vezérigazgatója. „A Cosmos: Possible Worlds ugyan rendkívül komplex és bonyolult témákat tár elénk a csillagászat, az asztrofizika és az antropológia területéről, de olyan látványos és szórakoztató módon, hogy azzal mindenkit a képernyők elé szegez.”

Az új évadot 2020 márciusában tűzi műsorára a National Geographic, a világ 172 országában. A műsorhoz kapcsolódóan a National Geographic Books megjelenteti Ann Druyan Cosmos: Possible Worlds című kötetét is.