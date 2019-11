Nyisd ki a szemedet és csökkentsd a szemetet!

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét 2009-ben indult útjára az Európai Bizottság kezdeményezésére, amelyhez évről évre egyre több önkéntese csatlakozik hulladékcsökkentő ötlettel, és a megvalósított akciókkal felhívja a figyelmet a hulladékkeletkezés megelőzésének, a keletkezett hulladékmennyiség csökkentésének, a termékek újra-használatának, valamint az anyagok újrahasznosításának fontosságára – mindezt a fenntarthatóság érdekében.

A különböző akcióötletek megvalósítását a programban részt vevő országok mindegyikében egy, a hulladékok keletkezésének megelőzését segítő szervezet koordinálja.

2019-ben Magyarországon az Innovációs és Technológiai Minisztérium támogatásával a Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége (KSZGYSZ) látja el a kiemelt hét nemzeti koordinátori feladatát. A magyarországi hulladékcsökkentő akciók száma is közel duplájára nőtt – a tavalyi 226-ról idén 410-re – jelentette be hétfőn Boros Anita az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntarthatóságért felelős államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján.

Magyarország 2012 óta vesz részt az Európai Hulladékcsökkentési Hét programjaiban és az idei magyarországi akcióötletek számával (410) a csatlakozó országok mezőnyében a 4. helyen szerepelünk. 2018-ban a Hulladékcsökkentési Hét keretében 14 347 akciót regisztráltak 30 országból, most pedig már a regisztrált akciók száma 16 329.

A november utolsó hetében megrendezésre kerülő kezdeményezés fókuszában minden évben más téma szerepel, idén a környezettudatos szemléletformálás változatos, innovatív lehetőségekre koncentráltak a csatlakozó önkéntesek programjaikkal, így lett idén a Hulladékcsökkentési Hét hazai szlogenje a „Nyisd ki a szemedet, csökkentsd a szemetet!”

A Hétre 5 kategóriában lehetett akcióötlettel regisztrálni: oktatási-nevelési (206 intézmény csatlakozott), gazdasági társaság (69), civil szervezet (57), államigazgatóság, hatóság, magánszemély(48). Az Európai Hulladékcsökkentési Hét legtöbb hazai akcióját ismét az oktatási intézmények indítják, mely azért is kiemelkedő jelentőségű, mert a környezettudatos szemléletformálást otthon kell elkezdeni, majd az oktatási-nevelési intézményekben kell folytatni és felnőtt korunkra a munkahelyen sem feledkezzünk meg róla. Hiszen, ahogy Kodály Zoltán mondta: „Aki korán rákap a jóra, azon később sem fog már a rossz.”

Sokan, sokféleképpen „nyitják ki a szemünket”, mutatnak rá, hogy a megoldás az emberek, a mi kezünkben van: éljünk a szükségleteink, és ne az igényeink szerint! Hiszen az a legjobb megoldás, ha nem vásárolunk felesleges dolgokat, így nem keletkezik hulladék, vagy ha igen, akkor arról gondoskodva, az visszakerüljön a gazdaság körforgásába. Az akcióötletek és a megvalósítás folyamata mintegy tükröt tart mindenki elé, hogy lássuk: jól sáfárkodunk-e erőforrásainkkal és mit tehetünk mi, a hétköznapokban.

Az Európai Hulladékcsökkentési Hét regisztrált akcióötleteinek megvalósítása sok helyütt már a hétvégén elkezdődött: Családi komposztnap volt a Herman Ottó Intézet Nonprofit Kft. területén, Kapos Holding szemléletformáló programot szervezett, hétfőn indult a Fővárosi Törvényszék Zöld Bíróság projektje, amelyben környezetvédelmi képkiállítás és az FKF Nonprofit Kft. Szemléletformáló és Újrahasználati Központjának megtekintése és a leselejtezett függönyökből textilzacskókat varrtak, valamint gyermekrajz versenyt is szerveztek.

Veszprémben, az Európa Kulturális Fővárosa eseménnyel összekötve Újragondolva címmel művészeti kiállítás nyílt, Budapesten a 10. Fenntarthatósági Csúcs kezdődött. Hajdúböszörményben hulladékkezelési nyílt napot tartanak. Kaposváron a közszolgáltató pénteken a Nagypiac területén textilszatyrokat adományoz a vásárlóknak. Annak érdekében pedig, hogy a korán kelő, piacra járók figyelmét is felhívják a környezettudatos vásárlás lehetőségére – szombaton és ezután mindig – a budapesti VI. kerületi Hunyadi téri piacon Bobál István őstermelő kuncsaftjai az ajándékba kapott textilszatyorba helyezhetik a portékát.