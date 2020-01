Bear Grylls: Sztárok a vadonban

Bear Grylls ismét a Föld legegzotikusabb és legszélsőségesebb tájain feszegeti teljesítőképessége határait, és ezúttal ünnepelt hírességeket, vörös szőnyeghez szokott hollywoodi színészeket, modelleket, humoristákat is magával visz a vadonba.

A műsor távoli és egzotikus tájakra kalauzolja a nézőket, a természet szépségei mellett azonban a vadon veszélyes oldalát is megismerhetjük.

Host Bear Grylls és Rob Riggle megérkezik Izlandra. Forrás: National Geographic/Ben Simms

Az epizódokban többek közt kalandos látogatást teszünk Panama krokodiloktól hemzsegő mocsaraiban, Szardínia víz alatti barlangjaiban, Izland legnagyobb gleccserének hasadékaiban, és Arizona forró sivatagi kanyonjaiban. Ráadásul nem akármilyen kísérettel járhatjuk be ezeket a helyeket: világhírű színészekkel és televíziós személyiségekkel utazhatunk, akiknek azonban ki kell lépniük a komfortzónájukból, hogy legmélyebb félelmeiket legyőzve teljesítsék küldetésüket. Miután – sokszor a szó szoros értelmében – kidobták őket a semmi közepébe, Gryllsnek és vendégeinek az ösztöneikre, a tudásukra és kitartásukra kell hagyatkozniuk a túlélés érdekében.

„Büszke vagyok rá, hogy valamennyi hollywoodi híresség számára, aki velem tartott és kipróbálta magát a civilizáción kívüli világban, megerősítő, erőt adó élmény volt ez a kaland. Ezt teszi velünk a vadon: gyakran a határainkat feszegeti, szélsőséges helyzetekbe hoz, ám cserébe megsokszorozza a bátorságunkat és a kitartásunkat” – mondja Bear Grylls, aki olyan sztárokat és hírességeket avat be a túlélés mesterfogásaiba, mint például az Oscar-díjas Brie Larson, akire nemcsak dzsungeltúra vár, hanem egy veszélyes csobbanás is a krokodiloktól hemzsegő vizekbe, vagy Rob Riggle színész és humorista, akinek hófödte hegycsúcsokat kell meghódítania. Azonban ebben az évadban olyan helyzet is előfordul, amikor Bear Grylls kerül nehéz helyzetbe: a kalandor a világhírű sziklamászót, Alex Honnoldot hívja a Svájci-Alpokba hegyi túrára, ám ekkor váratlanul felcserélődnek a szerepek.

Bear Grylls és Alex Honnold Forrás: National Geographic/Jeff Simms

Az évadban a következő hírességeket állítja kihívások elé Bear Grylls:

Alex Honnold – hivatásos sziklamászó, a Yosemite Nemzeti Parkban található 1000 méteres El Capitan első mászókötél nélküli meghódítója

Armie Hammer – Golden Globe-díjra jelölt színész

Brie Larson – Oscar-díjas színésznő

Bobby Bones – amerikai rádiós személyiség

Cara Delevingne – világhírű modell és díjnyertes színésznő

Channing Tatum – díjnyertes színész

Dave Bautista – színész, korábbi vegyes harcművész, hivatásos pankrátor

Joel McHale – színész, Emmy-díjra jelölt televíziós személyiség

Rob Riggle – színész és humorista

Zachary Quinto – Emmy-díjra jelölt színész

Bear Grylls: Sztárok a vadonban 5. évad – 2020. január 23-tól csütörtökönként 21 órakor a National Geographic műsorán!