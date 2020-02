Játékos részecskefizika

Manapság már a legkedveltebb sorozatokban, mint például az Agymenőkben vagy a Gyilkos számokban rendszeresen hallhatunk olyan kifejezéseket, mint Higgs-bozon, Nagy Hadronütköztető, de többnyire elsiklunk fölöttük, hiszen ismeretlen fogalmak a hétköznapi ember számára. Szubatomi részecskékkel – mint például a proton és a neutron – találkozhatunk akár az általános iskolában is, de kvarkokról, leptonokról, bozonokról még a középiskolások is ritkán hallanak. A mikrovilágban zajló folyamatok sokak számára elképzelhetetlenek, hiszen mérettartományuk tipikusan 10-18 m alatti. Oláh Éva a részecskefizika standard modelljének „állatkertjét” mutatja be papírkockák segítségével, és különböző bomlási folyamatok mélyebb megértését segíti Az atomoktól a csillagokig sorozat 2020. február 20-ai előadásában

Oláh Éva, a Bálint Márton Általános Iskola és Középiskola matematika-fizika szakos tanára. Emellett az MTA Wigner Fizikai Kutatóközpont és MTA-ELTE Fizika Tanítása Kutatócsoport munkatársa. Számos publikációja jelent meg saját oktatói újításairól – mind magyar, mind angol nyelven. 2018-ban eredményesen védte meg PhD-dolgozatát az ELTE Fizika Tanítása doktori programjában. Tehetséggondozó tevékenysége egyedülálló, hiszen nemcsak saját iskolájának diákjaival foglalkozik a tanítási időn túl, hanem hosszú évek óta mentorál az ország különböző középiskolájába járó diákokat. 2019-ben elnyerte A matematika és fizika tehetségeinek gondozásáért Ericson-díjat.

A sorozat korábbi előadásait az ELTE Atomcsill videócsatornán nézhetik meg.

Időpont: 2020. február 20., 17 óra

Helyszín: ELTE TTK lágymányosi északi tömbjében (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A), Eötvös terem (földszint 0.83 terem).