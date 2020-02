Tudományról közérthetően a jövő generációjáért

Már lehet jelentkezni a 2020-a-s SCIndikátor kommunikációs programra. A képzés során ismert mentorok segítik a résztvevők kommunikációs készségeinek fejlődését egyéni és csoportos tréningek során. A programra olyan 18 és 35 év közötti fiatalok jelentkezését várják, akik természettudományi, technológiai, mérnöki, valamint a matematika területen (STEM) tanulnak vagy dolgoznak. Az ingyenes mentorációra 2020. március 15-ig lehet jelentkezni.

A gyakorlati programban az egyetemista hallgatók és STEM területen dolgozók kreatív kommunikációs eszközöket sajátítanak el, melyek segítségével közérthetően és szórakoztatóan mutathatják be kutatási területüket, fejlesztésüket. Az improvizáció, a történetmesélés, az előadás- és beszédtechnika fejlesztése mellett téma lesz a saját márka felépítése és az időgazdálkodás is. Az ingyenes képzés során a résztvevők magabiztos előadókká válhatnak, ami a tudományos életben való érvényesülés mellett az ismeretterjesztésnek is alapfeltétele.

„A SCIndikátor program sok olyan dologra világított rá, amiről azt gondoltam, hogy már tudom. Olyan eszközöket és trükköket ismertem meg a képzés során, amitől izgalmasabb és hatásosabb lesz az előadásom. Ráadásul megtanított élvezni a színpadon töltött pillanatokat” – mondta Vajda Kitti, SCIndikátor 2019 különdíjasa.

A program újdonsága, hogy a képzés végén a résztvevők középiskolákban mutatják be kutatási témájukat, ezáltal hozzájárulnak a jövő generációjának szemléletformálásához és példaképként segítik pályaválasztásukat.

A SCIndikátor programra idén már nem csak az alap-, mesterszakos és doktorandusz hallgatók jelentkezhetnek, hanem olyan 35 év alatti szakemberek is, akik STEM (természettudományos, informatikai, mérnöki, illetve matematikai) területen kutatnak vagy tudományosan megalapozott termék/szolgáltatás fejlesztésben vesznek részt.

A program végén a tizenkét döntős a SCIndikátor záróeseményén mutatja be kutatását a szakmabelieknek, cégek képviselőinek és az élő közvetítés nézőinek.

A SCIndikátor programra 2020. március 15. éjfélig lehet jelentkezni a scindikator.hu weboldalon.