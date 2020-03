Indul az új Kozmosz-széria – különleges űrutazásra invitál Neil DeGrasse Tyson

A márciusban induló Kozmosz: Lehetséges világok sorozat több ezer év kozmikus evolúcióját tárja a nézők elé, egy lenyűgöző tér- és időbeli utazás keretében, amit Neil deGrasse Tyson asztrofizikus vezet. A sorozat Carl Sagan ikonikus, 80-as évekbeli Kozmosz-szériájának 21. századi továbbgondolása, a négy Emmy-díjjal kitüntetett Kozmosz: Történetek a világegyetemről című sorozat új évada.

Forrás: Cosmos Studios

Sok évtizeddel ezelőtt a fiatal Carl Sagan különös, egy kamasz fiútól merőben szokatlan dolgokról álmodozott a szobájában: a szerinte hamarosan elérkező űrkorszakról és kalandos csillagközi utazásokról. Majd felnőve a híres csillagász legendás tévéműsort készített a témáról Kozmosz: Személyes utazás címmel. Most, 40 évvel az eredeti sorozat bemutatója után, a tudományos kaland tovább folytatódik a Kozmosz: Lehetséges világok című harmadik szériában. A sorozat eddig feltérképezetlen területekre merészkedik: visszarepít bennünket egészen az univerzum hajnaláig, hogy onnan – évmilliárdok eseményeit elénk tárva – meg se álljon a távoli jövő ismeretlen világáig. Az epizódok során többek közt letűnt, évmilliárdokkal ezelőtti időkbe látogatunk; a tudomány oltárán mindent feláldozó kutatókkal ismerkedünk meg; ellátogatunk egy titkos helyre, ahol a földi élet keletkezhetett; majd felmenőink és utódaink lehetséges világait is felkeressük.

„A sorozat tovább keresi a válaszokat az univerzumban elfoglalt helyünkkel kapcsolatos izgalmas kérdésekre, és emlékeztet rá, mennyire fontos megőrizni Földünk épségét, amikor a civilizációnk jövőjét építjük” – mondja a műsor házigazdája, Neil deGrasse Tyson.

Forrás: Cosmos Studios

Forrás: Cosmos Studios

A sorozat írója és producere Ann Druyan, Carl Sagan özvegye, akivel Sagan az eredeti szérián is dolgozott. Executive producerként Seth MacFarlane, Brannon Braga és Jason Clark is részt vett a műsor készítésében.

„A Kozmosz: Lehetséges világok sokkal több egy látványos és drámai filmes utazásnál. Az epizódokban többek közt olyan alig ismert hősökkel, kutatókkal, felfedezőkkel is találkozunk, akik inkább feláldozták az életüket, mintsem, hogy hazudjanak vagy veszélybe sodorják az emberiség jövőjét. Ám a műsor nemcsak a múltba tekint vissza, hanem egyúttal vízió is az emberiség jövőjéről, ami még megvalósulhat, ha megvan bennünk a kellő bölcsesség és akarat a tudósok tanácsainak megfogadására” – mondta Ann Druyan producer.

A műsor animációs részeiben az egyes tudósok karaktereinek világhírű színészek kölcsönzik hangjukat, többek között az Emmy- és Golden Globe-díjra jelölt Sir Patrick Stewart, az Oscar-díjra jelölt Viggo Mortensen és Judd Hirsch. A nagyszabású, látványos új évad 13 epizódját 11 országban, összesen 19 helyszínen forgatták, több mint ezer stábtag részvételével.

A Kozmosz: Lehetséges világok sorozat március 22-től vasárnaponként 21 órakor látható a National Geographic csatornán.