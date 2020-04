Így épül újjá a Notre-Dame – exkluzív felvételek a székesegyház rekonstrukciójáról

A rekonstrukciót a világjárvány is jelentősen megnehezítette, a koronavírus miatt ugyanis egy időre fel kellett függeszteni a munkálatokat.

A párizsi Notre-Dame székesegyház évről évre turisták millióit vonzza a világ minden tájáról.

2019. április 15-én azonban tűz ütött ki a felújítás alatt álló épületben, és a világ döbbenten figyelte a híradásokban, amint a lángok fokozatosan felfalják a katedrális tetőszerkezetét, és a híres huszártorony a mélybe zuhan. Most, egy évvel a katasztrófa után, a National Geographic látványos egyórás dokumentumfilmben tárja a nézők elé az ikonikus templom helyreállítási munkálatait: a stáb exkluzív engedélyek birtokában már pár nappal a tűzeset után megkezdhette a forgatást, így a műsor tíz hónap munkafolyamatait öleli át.

A Notre-Dame: Újjáépíteni a csodát című alkotás nemcsak a katedrálisban folyó munkálatokat mutatja be, hanem egyúttal azon mérnökök és szakemberek előtt is tiszteleg, akik a meggyengült és életveszélyessé vált falakat a testi épségük kockáztatásával próbálják stabilizálni. A film számos feszült és izgalmas pillanatot megörökít, mindamellett érdekes háttérinformációkkal is szolgál: a nézők tanúi lehetnek, amint kötélen függő alpinisták óvatosan eltávolítják a törmeléket az északi rózsaablak fölül; valamint szakemberek mesélnek a felújítás legnagyobb nehézségeiről – szélviharokról, ingatag állványokról, és a tűz során a levegőbe került mintegy 200 tonnányi ólom miatt szükségessé vált biztonsági protokollokról.

A Notre-Dame felújítását a statikai problémákon túl egy másik tényező, a napjaink egyik legnagyobb globális kihívását jelentő koronavírus-járvány is hátráltatja. Kristin Romney régész a National Geographic magazinban közölt cikkében azt mutatja meg, hogy a múltbeli történelmi katasztrófák tapasztalatainak elemzése miként segíthet helyesen megtervezni a Notre-Dame újjáépítési folyamatát. Írásában Romney a koronavírus hatásaira is kitér: bemutatja, hogy a pandémia miként állította le a létfontosságú munkálatokat, többek közt a tetőszerkezet megerősítését, minek következtében drámaian megnőtt az épület összeomlásának a veszélye.

„A párizsi Notre-Dame sorsa még kétségesebbé vált azt követően, hogy Franciaországban leállt az élet az új koronavírus miatt. Az épület részleges vagy teljes összeomlásának esélyét már egyes 2019-es elemzések is 50 százalékra becsülték; a műemlék megmentéséhez szükséges gyors rekonstrukciót azonban a kezdetektől fogva hátráltatta, hogy az épület szerkezetét csak aprólékos és időigényes munkával lehet megtisztítani a tetőzetből származó ólomtól” – írja cikkében Romney. A pandémia következtében 2020. március 16-án teljesen leállt a felújítás a Notre-Dame-ban, majd a rekonstrukció több mint egy hónapos kényszerszünet után fokozatosan indulhatott újra, ami további kihívást jelent a mérnököknek.

Pillantson be Ön is a Notre-Dame falai közé, és nézze meg, hogyan dolgoznak a szakemberek azon, hogy az ikonikus épület újra teljes pompájában állhasson!

A Notre-Dame: Újjáépíteni a csodát című filmet 2020. május 2-án, szombaton 21 órakor mutatja be a National Geographic.