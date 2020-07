Soha nem látott cápás felvételek

Különleges felvélek egy titokzatos világról

A cápák a Föld legidősebb állatai közé tartoznak: valóságos élő kövületek, melyek már akkor öregnek számítottak, amikor a dinoszauruszok megjelentek. A NatGeo Wild epizódjaiból megtudhatjuk, hogy vannak olyan cápák, amelyek vulkán-szigetek közelében élnek – rejtélyes életüket még most tanulmányozzák! Továbbá, a bikacápát a tudósok korábban „csak” a harmadik legveszélyesebb cápafajként tartották számon – a fehér cápa és a tigriscápa mögött – a klímaváltozás eredményeként azonban az élőhelye fokozatosan nő, mivel ők képesek édesvízben is élni felúsznak a folyókba, tavakba, és a statisztikák szerint ma már a bikacápák a felelősek a legtöbb embert ért támadásért.

Új aspektusát ismerhetjük meg a „Bermuda-háromszögnek” is. A név hallatán leginkább furcsa, megmagyarázhatatlan balesetek és nyomtalanul eltűnt hajók és repülőgépek jutnak az eszünkbe. Holott egy további, legalább ennyire misztikus titok is vár minket odalenn: egy rejtett, eddig soha, senki által nem látott tigriscápa-szaporodóhely.

Tigriscápa Forrás: National Geographic

Ide ne utazz, ha nem akarsz cápát látni!

A filmekből az is kiderül, melyek azok a fürdőzésre kijelölt tengerpartok, ahol folyamatosan, és a kutatók számára egyelőre megmagyarázhatatlan okból feltűnnek cápák, sok esetben sajnos halálos veszélyt jelentve a fürdőzőkre. Ilyen veszélyes helynek számítanak Dél-Afrika tengerpartjai, amelyek látványosak, jó adottságúak, tehát minden szempontból turistacsalogatónak mondhatóak. Egyetlen apróságot leszámítva: az elmúlt két évtizedben 27 cápatámadás történt itt.

Az USA partjainál 170-nél is több cápafaj él, ám ezeknek csak a töredékéről bizonyosodott be, hogy valaha emberre támadtak. Ezzel együtt nincs biztonságban az, aki itt a habok közé merészkedik, hisz messze Észak-Amerikában a legmagasabb a támadások száma. Jobb elkerülni! Négy évvel ezelőtt két hónap alatt négy cápatámadás zajlott az észak-karolinai partok előtt, a veszély még mindig fennáll és egyelőre nem tudni mi állhat az aggasztó jelenség mögött.

Két nagy pörölycápa Forrás: National Geographic Channels/Dr. Neil Hammerschlag

A hawaii partokon kilenc cápatámadásról lehet tudni. Mindegyik tragikusan ért véget. A Bahamákon 2019-ben három cápatámadás történt egy hét leforgása alatt.

