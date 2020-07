Történelmi fikciós sorozat indul a NatGeo tévén

A történet a 17. századi Észak-Amerikában játszódik, és egy francia szerencsevadászokból, álmodozókból álló telepes csoport életéről szól. Arról, hogyan próbálják megszelídíteni a természetet, miközben a szülőföldjüket védő indiánokkal is meg kell küzdeniük, továbbá a csoport belső feszültségei is nehezítik a közösség életét.

A nyolc részből álló dramatizált, történelmi sorozat a 17. századi gyarmatosítók nehéz és viszontagságos életét mutatja be. A sorozat Annie Proulx Pulitzer-díjas amerikai írónő, Barkskins című regénye alapján készült. A Kérgesszívűeket 172 országban mutatják be a National Geographicon, alkotója Elwood Reid. A sorozat Magyarországon 2020. augusztus 02-án indul.

A 17. században, Franciaországból egymás után indultak el az akkor Új-Franciaországnak hívott (Kanada bizonyos részei) ismeretlen világba a telepes hajók: fedélzetükön nincstelen, meggazdagodásra és szabad életre vágyó férfiakkal, valamint a „király leányaival”, akiket XIV. Lajos küldött az új gyarmat benépesítésére. Emellett a katolikus egyház is útnak indította jezsuita papjait, azzal a céllal, hogy kulturálisan is átformálják a meghódított régiót. A sorozat szereplői olyan telepesek, akik a francia gyarmaton szeretnék újra kezdeni az életüket, ám csalódniuk kell, mert az óceán túloldalán nem egy békés világ, hanem harc, rivalizálás és önös érdekek kusza szövedéke várja őket.

Forrás: National Geographic/Peter H. Stranks

„A Kérgesszívűek a túlélésről szól – valamint arról, hogy miként lehet új civilizációt építeni egy ellenségekkel teli végtelen erdő mélyén. A telepesek között a száműzöttektől az álmodozókig minden van: utcagyerekek, föld nélküli parasztok, istenkeresők, pénzéhes kereskedők és koldusszegény fiatal lányok, akik házasság, föld és tisztes jómód reményében érkeznek ide. Az új-franciaországi rengetegben azonban hamar szembesülnek a kiábrándító valósággal, és egy csapásra szertefoszlanak álmaik: az ígéretföldje helyet egy sötét és barátságtalan erdőben találják magukat, melyet idegen és ellenséges népcsoportok laknak. Ám az indiánok, bár továbbra is megvetően és bizalmatlanul tekintenek az európaiakra, hamar felismerik, hogy szövetségeket kell kötniük velük, ha életben akarnak maradni” – mondta Elwood Reid, a sorozat alkotója és executive producere.

Forrás: National Geographic/Peter H. Stranks

A sorozat a kanadai Wobik nevű telepes faluban játszódik, az 1690-es években; és a felfedezésről, a kalandról és az emberi ambíciókról szól. A hódítók közt naiv, világmegváltó szándékú álmodozók és e világi, kizárólag saját érdekeiket néző szerencsevadászok egyaránt vannak, de az Újvilág veszélyeivel mindannyiuknak szembe kell nézniük. A feszültség növekedésével valószínűtlen szövetségek köttetnek, régi ellentétek mélyülnek el és új családok születnek. Bár a jövevények egészen a megérkezésükig egy szép, új, minden addigi szenvedésüket feledtető világról álmodtak, a realitás egészen más, és az egymásnak feszülő civilizációk csatazaja közepette csak a legszívósabbak és legrátermettebbek képesek életben maradni.

A történet központi eseménye azzal indul, hogy a francia telepes közösség számos tagja véres mészárlás áldozatává válik az észak-amerikai vadonban. Lehetséges elkövetőkből nincs hiány: a leszámolás mögött éppúgy állhatnak az angol Hudson’s Bay Company emberei, mint az őslakos irokéz indiánok, hisz mindkét csoportnak elemi érdeke fűződik a franciák távozásához.

Az alkotókról

Annie Proulxnak eddig nyolc könyve jelent meg, köztük a Kikötői hírek (The Shipping News) c. regény és a Közel s távol (Close Range) c. novellagyűjtemény. Munkásságáért számtalan rangos elismerést kapott, többek közt Pulitzer-díjjal, Nemzeti Könyvdíjjal (National Book Award), az Irish Times Nemzetközi Regénydíjával és a PEN Faulkner-díjjal is kitüntették. Az eredetileg a The New Yorkerben közölt Brokeback Mountain c. története alapján Oscar-díjas filmdráma készült, melyet a magyar nézők Brokeback Mountain – Túl a barátságon címmel láthattak.

Elwood Reid showrunnerként és executive producerként is közreműködött a Kérgesszívűek elkészítésében. További executive producerek voltak: Scott Rudin, Garrett Basch, Eli Bush, David Slade és Annie Proulx.