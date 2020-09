Természet- és környezetvédelem a művészet és a játék erejével

A korábbi Nemzetközi Természetfilm Fesztiválként ismert rendezvény 2020. szeptember 11-13. között kerül megrendezésre. Az idei év kiemelt programja a Fesztiválhoz csatlakozó Nemzeti Parkok Hete nyitórendezvény.

6 év alatt a Nemzetközi Természetfilm Fesztivál kísérőrendezvényei – a Trash Art Magyarország

hulladékból készült szobrok versenye, a Köztünk élnek amatőr filmes pályázat, az Ember és Természet diák fotópályázat, a Jam for Nature zenei program, valamint a Természet- és Környezetvédelmi Vásár – egyre népszerűbbekké váltak. Mostanra egy Kárpát-medence-szerte ismert programcsokor lett.

Mivel szinte minden művészeti ág megjelenik a rendezvényen, a szervezők úgy döntöttek, hogy egy átfogóbb név alatt folytatják a megkezdett munkát. Ez lett a Nemzetközi Természet- és Környezetvédelmi Fesztivál.

A Fesztivál középpontjában továbbra is a természetfilmek állnak. Idén a 6. Nemzetközi Természetfilm Fesztiválra csaknem 2200 nevezés érkezett a világ 114 országából. Nagy eredmény, hogy a filmek magas mennyisége nem ment a minőség rovására. Az alkotások – melyeket a közönség 6 vetítési helyszínen ingyenesen tekinthet meg – 80 százaléka premier film.

2020-ban csatlakozik a Fesztiválhoz a Nemzeti Parkok Hete eseménysorozat, melynek

nyitórendezvényén Magyarország 10 nemzeti parkja mutatja be tevékenységét, aktív turisztikai

kínálatát a látogatóknak.

A koronavírus járvány ugyan újratervezésre kényszerült a rendezvény, de az alkotók, a szakmai és civil partnerek munkája, teremtett értékei 2020-ban is jelen lesznek, és megtekinthetők a Fesztiválon.

A vetítési programok a godollofelmfeszt.com oldalon követhetőek.