Egy különleges erdei korhadéklakó bogár

Mikor egy barátom fotói között gyerekkoromban megpillantottam, az orrszarvúbogarat ( Oryctes nasicornis) nem gondoltam volna, hogy több évtizednek kell eltelnie, míg a természetben találkozhatok vele.

Az elsőt nem a természetben, hanem a budapesti éjszakában sikerült megpillantani, egy nőstény repült egy benzinkúthoz, tankolásnál vettük észre a fényre repülő bogarat, az aszfalton. A második találkozás se volt romantikus, azt egy Magyarpolányban élő barátom mutatta meg egy dobozban, de itt a nőstény mellett egy szép hím is kuporgott. Nem sok idő telet el, mikor Apácatornán, a faluban egy kapitális hímet leltünk, szintén aszfalton, a jelenléte várható volt, sok fát szállító autó közlekedik errefelé, akár a Tüskevári-erdőből is származhatott. A mellékelt felvételen látható példány őt mutatja be. Ebből is következik, hogy nem túl gyakori faj, a vele való találkozás eseményszámba megy.

Orrszarvúbogár Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Az orrszarvúbogár nappal rejtekhelyén tartózkodik, csak a sötétség beálltával kapnak szárnyra. Ligetes, ritkás tölgyesek lakója, ahol sok korhadt, pudvás fa is fellelhető, petéit pusztuló rönkökbe, korható törzsekbe rakja. A petékből kikelő, viszonylag nagy lárvák sárgásfehérek, korhadékkal táplálkoznak. Kettő-négy év után bebábozódva kifejlett egyedekké válnak. Párkeresés idején a hímek megharcolnak a nőstényekért, akárcsak a szarvasbogarak. A hímek a megtermékenyítés után hamar elpusztulnak.

Korábban sok fűrésztelep működött országszerte, a természetbúvárnak nem kellett mást tennie, mint ilyen helyen keresni az orrszarvúbogarat, a fűrészforgács között számos más ritka fajjal együtt megtalálta.

Orrszarvúbogár Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Remélem, hogy a természet eme remeke még sok-sok embernek okoz olyan örömet, mint nekem, mikor találkozom vele. Sajnálatos módon a mai erdőgazdálkodás kevésbé tűri meg a korhadó fákat, pedig számos faj fennmaradásához ez a kulcs. Az orrszarvúbogár védett faj, természetvédelmi értéke 50 000 Forint.

Érdemes megjegyezni, hogy egy másik szórványos faj az óriás tőrösdarázs az orrszarvúbogarak pajorjaiba rakja petéit, ők gazdáikat fogyasztva nevelkednek föl.