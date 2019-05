Elszökött kutyák fenyegetik az európai farkasokat

A Valerio Donfrancesco, az Exeteri Egyetem munkatársa által vezetett nemzetközi csapat szerint súlyos fenyegetésnek van kitéve az európai farkaspopuláció – írja az IFLScience.

Hibridizációról akkor beszélünk, amikor két különböző csoportból származó élőlény (rendszerint két faj egyede) egymással szaporodik. Jelen esetben a kutyákról és farkasokról van szó. A folyamatnak komoly hatása van a genetikára és evolúcióra, ez néha előnyös, néha azonban kifejezetten veszélyes lehet az adott élőlényre.

Ahogy az ember által meghódított területek egyre növekednek, a kutyák is egyre többször találkoznak a farkasokkal, ami gyakran párosodással is jár. Ezzel olyan gének kerülnek be a vadonba, amelyeket sokáig kordában tartott az emberiség. A folyamat miatt olyan tulajdonságok jelenhetnek meg a farkasoknál, amelyek csökkentik az alkalmazkodóképességüket, ráadásul korábban nem látott betegségek is kialakulhatnak a ragadozók között.

A szakértők szerint a megelőző, a proaktív és a reaktív lépések egyaránt elengedhetetlenek, abban viszont nincs egyetértés, hogy milyen döntéseket is kéne meghozni. Egyes kutatók szerint az elkóborolt kutyák kilövése vagy sterilizálása megoldást hozhat, mások ugyanakkor etikai okokból elvetik ezt az ötletet. Abban azonban egyetértenek a szakértők, hogy fel kell hívni a lakosság és a döntéshozók figyelmét a problémára.