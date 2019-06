Kőevő állatot fedeztek fel

A szakértők egyelőre nem tudják, hogy az állat a mészkő fogyasztásával egyéb táplálékot is vesz magához, vagy csak a követ eszi – írja a Live Science. Reuben Shipway, a Massachusetts-i Északkeleti Egyetem munkatársa és a csapat vezetője szerint céljuk az, hogy felmérjék a faj gyomrában található baktériumokat. Elképzelhető, hogy a mikroorganizmusok a mészkő lebontásával önmagában elegendő tápanyagot biztosítanak.

A hajóférgek olyan kagylók, amelyek fára, elsősorban hajókra tapadnak. Az állatok úgy fejlődtek, hogy képesek legyenek lebontani a fát. A szakértők eddig egyetlen hajóférget sem ismertek, amelyik nem fát eszik.

A Lithoredo abatanica nevű faj már nem képes fát enni, ehelyett kövekbe fúrja be magát. Miután megemésztette a követ, finom homokot bocsát ki magából. Bár több kőfogyasztó állat is ismert, ez az egyetlen, amely be is fúrja magát a kövekbe. Az élőlények átlagosan 10 centiméteresek, de akadnak ennél nagyobb egyedek is.