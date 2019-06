A pusztai sas nyomában

A különleges madár híre hozzám is eljutott, mivel már akkoriban is nagyon szerettem a ritkaságokat, de valahogy úgy hozta a sors, hogy nem tudtam megnézni a madarat a nagy pusztába. Pár hete Kanshengelben jártunk, Kazahsztánban. A környéken egy pár bodegából álló bolt és „vendéglátóhely” sok áruszállító autó a parkolóban és szeméthegyek – ez az amit láttunk, no meg a levegőben negyven barna kánya repkedett.

Sehol egy fa, ez már a sztyeppe. Az embernek ilyen helyen kettős érzése van, távol a családjától, ám egy páratlan szépségű táj közepén olyan madárfajokat láthat, amelyekről eddig csak álmodott. A bodegák és romházak között egy csőből, nagy nyomással, folyamatosan feltörő víz ömlött ki. Ez a hely egy igazi oázis a madarak számára, a víz közelében volt egy fa, ahol több énekes madárfaj vadászott rovarzsákmányára. A víz közelében citrombillegető, odébb átrepülő pusztaityúkok.

Pusztai sas Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

A legszebbek és leglátványosabbak azonban a pusztai sasok (Aquila nipalensis) voltak. Lent ültek a földön, vagy a romos épületeken. Nagyon bizalmas madarak, közel engedik a fotóst. A pusztában további érdekesnél érdekesebb madárfajokat keresve, akadtunk közvetlen az út mentén egy három méter magasságban épült pusztai sasfészekre, benne fiókák csücsültek. A váltófészek (ún. tartalékfészek) az út túl oldalán volt, itt éppen brit madarászok pihentek. Hát ilyet is ritkán lát az ember. A pusztai sas, fa hiányában gyakran a földön lévő kisebb magaslaton építi a fészkét. Ázsiából ritkán Magyarországra is elvetődik ez a madár, legutóbb 2018-ban figyelték meg Csongrád megye egy szikes tava felett.

Így válnak valóra az álmok, bár idehaza még nem figyeltem meg, de Ázsiában már láthattam néhányat ebből a szép ragadozó madárból.