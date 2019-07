Áttelelő társas darazsak szaporodnak Alabamában

Az ember közelében előszeretettel építkeznek azok a társas darazsak, amelyek nem túl békés természetük révén a népszerűségi index alsó régiójában foglalnak helyet, a Vespula-fajok amerikai képviselői, hasonlóan a hazaiakhoz (pl. német darázs, kecskedarázs), az ősz végével elpusztulnak, s csak néhány, a következő évben szaporodó királynő húzza ki a telet valamely védett helyen. A királynők igen jelentős része így sem éli túl a telet, s amelyiknek sikerül, az egyedülálló anyaként áll neki a családalapításnak, egyedül kezdi építeni az új fészket, egészen addig magányosan dolgozik, míg az első dolgozók ki nem kelnek.

2006-ban az USA Alabama államában mintegy 90 olyan „szuperfészket” regisztráltak, amelyek királynői nem vonultak el a szülő fészekből, hanem abban átteleltek, s tavasszal így egy eleve meglévő fészek kezdett igen gyorsan növekedni. Az eredmény ilyen esetben 15-25 ezer darázsból álló család, nyár közepére, de Dél-Karolinában találtak egy olyan „szuperfészket” is, amelyben negyedmillió egyed élt. Az Alabama Extenstion (több alabamai egyetem mezőgazdasági karának együttműködésével üzemeltetett portál) beszámolója szerint 2019-ben ismét kezdenek érkezni a bejelentések az áttelelt darázscsaládokról.

Charles Ray, az Auburn Egyetem entomológusa, aki már a 2006-os időszakban is foglalkozott ezekkel a családokkal, azt mondta, az idei nyár hasonló lehet az akkorihoz. Az USA déli államaiban egyre enyhébbek a telek, így a darazsaknak még akár eleségük is akadhat, s a hideg sem pusztítja el őket.

A családok önmagukban is impozáns méretűek, de egy normál, egyéves fészek maximum 4000-5000 egyedből álló családé, ezt a létszámot augusztusban érik el, az áttelelő fészek lakóinak száma három-négyszer ekkora is lehet. Maga a „szuperfészek” akár több méteresre is duzzadhat (a normál fészek kb. labda nagyságú), és ezek olyan helyeken is előtűnnek, ahol egyébként nem szoktak fészkelni e darázsfajok, például házak külső falán. Az első áttelelő fészket 2006. június 12-én találták meg, 2019-ben viszont már május közepén két ilyen fészket regisztráltak. Elképzelhető, hogy még az akkorinál is több „szuperfészek” lesz idén az állam területén. Charles Ray májusban személyesen vizsgálta meg a jelzett két helyszínt, azóta e-mailben legalább 10 további áttelelt családról kapott fotókat. Egy átlagos évben szinte egyáltalán nincs áttelelő család, esetleg 1-2 éli túl a telet.

Jellemző ezekre a „szuperfészkekre”, hogy szinte a semmiből bukkannak fel, az előző évben rejtett helyen volt fészek. A normál fészek pl. fal üregeiben, padláson, fészerben, illetve a föld alatt épül meg, s általában észrevétlen marad, a „szuperfészek” azonban gyorsan kinövi a helyét, s így válik láthatóvá. A rovarászok felhívják a figyelmet arra, hogy ezeket a „szuperfészkeket” senki se próbálja meg házi módszerekkel kiirtani, és azt is kérik, hogy értesítsék a kutatókat, ha ilyen fészket találnak.