Hazánkban is egyre gyakrabban látni uráli baglyot

A meredek oldalban épült fészekre, fentről takarásból úgy láthattunk rá, hogy éppen egy szintben voltunk vele. A mai napig a legszebb megfigyelések között él ez az élmény.

2001 márciusa még hófoltokkal a Börzsönyben fogadott minket, nem is akárhol a Magas-Taxi turistaház közelében. A hely híres babgulyásáról, metsző levegőjéről és csodaszép fekvéséről, továbbá számomra az itt meglelt uráli bagolyról. A pár még szürkület előtt heves udvarlásba kezdett, a hím a közelében lévő tojót szólogatta.

2006. május végén Erdélyben Bálványosfürdőn, a szálló mögött egy mesés bükkösben csatangoltunk feleségemmel, egy heves zápor után. Ekkor egy ágcsonkon ülve pillantottunk meg egy uráli baglyot.

Galéria

A napokban kollégámmal egy nagy méretű mesterséges odút helyeztünk ki a madárnak. A Zemplénben a madárvédők már több száz ilyen költő alkalmatossággal segítik a faj. Egyes esztendőkben több pár megtelepszik bennük. A faj jelenleg terjeszkedőben van hazánkban, Zala és Vas megye területén is előkerül, bár ezek nagy részére sajnos úgy találunk rá, hogy autó ütötte el. A szlovéniai állománya erős, tehát a beáramlása az ország nyugati felébe innen várható. Tápláléka nagyrészt apró termetű emlősökből áll, az erdei cickány, törpe cickány, erdei- és mogyorós pele, de a zsákmányállatok között vakond és törpe egér is szerepel. A zárt erdők a kedvelt költőhelyei, azon belül is az öreg állományokat kedveli. Hazai viszonyok mellett zömével bükk és tölgyerdőkben költ. Fészket nem épít, fekete gólya, más ragadozó madár fészkeiben, vagy természetes odúban, korhadásban költ.

Odú kihelyezése a bükkösben Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Külön akciókat indítunk télen és kora tavasszal a költőpárok megtalálására. Már szürkületkor megszólalnak a párok, hangjuk messzire elhallatszik, a macskabagolyénál erősebb és rekedtebb, szürke gémhez hasonló hanggal válaszol, úgymond vakkant. Fokozottan védett faj, értéke 100 000 forint.