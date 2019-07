Félelmetes betegség tizedeli az amerikai kabócákat

A szakértők korábban is tudtak a gomba létezéséről, de csak most sikerült felmérniük, hogy mely vegyületek okozzák a rovarok pusztulását – számol be a Live Science. A Nyugat-Virginiai Egyetem munkatársai a rovarokat nemi úton fertőző Massospora gombák vizsgálata során amfetaminokat és hallucinogéneket mutattak ki a megbetegített kabócák szervezetében.

A megfertőzött hímek gyakran nősténynek tettetik magukat, azok jellegzetes viselkedését utánozva, hogy további hímeket fertőzhessenek meg. A beteg rovarok már repülésük közben is képesek lepotyogó testrészeikkel s a róluk hulló gombaspórákkal továbbadni a fertőzést. “Ezért hívjuk őket a halál repülő sószóróinak” – mondta Matt Kasson, a csapat vezetője.

Kasson és kollégái elsőként mérték fel a kórokozók kémiai összetételét. A kutatók úgy gondolják, hogy a hallucinogének és az amfetaminok fontos szerepet játszanak a kabócák nemi aktivitásának emelésében, de egyéb faktorok is hozzájárulhatnak a megfertőzött állatok furcsa viselkedéséhez.

A megbetegedést követően a rovarok abbahagyják a táplálkozást és a pihenést, és valósággal megőrülnek. A fertőzés hatására testük szép lassan elkezd szétesni, ez azonban nem zavarja őket, egyetlen céljuk van: minél több társukat megfertőzni. Végül az állatok potroha kettészakad, a kabócák pedig elpusztulnak.