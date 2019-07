Ausztráliában macskák pusztítják a vadon élő állatokat

Az ausztrál kutatók régóta tisztában vannak vele, hogy a helyi macskák rengeteg kárt okoznak az élővilágnak. Az évek során számos tanulmány készült, hogy bemutassák a problémát. A CSIRO ausztrál tudományos szervezet most a korábbi adatokat felhasználva állított össze egy könyvet Cats in Australia (Macskák Ausztráliban) címmel – számol be a Live Science.

A szakértők szerint Ausztrália több millió macskája naponta 1,3 millió madarat, 1,8 millió hüllőt és 3,1 millió emlőst öl meg. Ez éves szinten több mint 2 milliárd elpusztult állatot jelent.

A földrészre az európai telepesek hozták be a ragadozókat a 18. században, mára a macskák az ország szinte teljes területén, így a helyi szigetek 80 százalékán megtalálhatóak. A becslések alapján Ausztráliában 2-6 millió elvadult és 4 millió házi macska élhet.

Sarah Legge, a Queenslandi Egyetem munkatársa és az új kötet társszerzője szerint egy-egy elvadult macska évente 740 őshonos állattal végez. A szabadban élő házi macskák is évente 75 élőlényt ejtenek el. Mivel a lakott területek nagysága és ezzel együtt a házi állatok száma egyre növekszik, a probléma is egyre súlyosabbá válik.

Az ausztrál hatóságok különböző stratégiákkal, így kilövéssel, csapdaállítással és mérgezéssel próbálják kordában tartani a ragadozókat. A számítások alapján az intézkedésekkel 2020-ra 2 millió macskát pusztíthatnak el, sok őshonos faj számára azonban ez nem elég. Összesen 35 madár-, 36 emlős- és 7 hüllőfajt fenyeget a macskakrízis.