Szent László pénze, a Nummulitesek

Az elmúlt századok során sok legenda kötődött hozzájuk, amelynek lényege, hogy ezek tulajdonképpen megkövült pénzek (latinul a nummulus pénzecskét jelent), amelyek valamilyen varázslat, vagy isteni erő hatására változtak kővé. Furcsa belegondolni, de az ezerhétszázas években az ősmaradványokat még a természet különös játékainak tartották. Különös, hogy az evolúciótagadás a mai napig tartja magát azzal együtt, hogy egyesek szerint a Balaton optikai csalódás, a Föld pedig egyértelműen lapos, csak eltitkolják ezt a tényt. És, hogy miért? Arról nem nyilatkoznak a hívők.

Az evolúció mindettől függetlenül járja a maga útját, immár 3,6 milliárd éve, amikor is megjelentek az első életjelek és a kémiai evolúció biológiaiba csapott át. Ennek a hatalmas regényfolyamnak egy kis fejezete a Foraminiferák tündöklése és bukása, amely családba a Szent László pénze is tartozik. Nehéz elképzelni, de maga az állat, amely ezt a nagy, tagolt kamrás házat létrehozta, tulajdonképpen egy egysejtű, amőbaszerű jószág. És a dolog itt kezd érdekes lenni. Hogy a csodába képes egy gyökérlábú (az amőbák hivatalos neve) létrehozni egy olyan szabályos kamrás házkomplexumot, ami megfelel az aranymetszés szabályainak. Mintegy 50 000 fajukat írták le a tudósok, leginkább az a geológiai jelentőségük, hogy egyes fajaik nagyon jó földtörténeti korjelzők, mivel egyértelműen hozzárendelhetőek a rájuk jellemző mészkőtípusokhoz. És itt megint jön egy nehezen átgondolható tény. Egyes tengeri üledékek, amelyek most középhegységi sziklaként és hegyként jelennek meg, az óceánok fenekén alakultak ki úgy, hogy az elhalt állatok mészváza rakódott le aljzatként, elképzelhetetlen időmennyiség alatt.

Ha kirándulásunk során találunk egy ilyen kövesült pénzt, hát álljunk meg egy pillanatra és gondoljunk bele ezekbe a nagyságrendekbe! Az evolúció viszonylatában elképzelt 24 órás napban mi a legutolsó másodpercben jelentünk meg, mint emberiség és úgy tűnik elég sok kárt sikerült okoznunk ebben a töredék időben is.

A Nummilitest 2016-ban az év ősmaradványává választották.