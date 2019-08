Magyar téma Attenborough sorozatában

2019 áprilisától érhető el a Netflix internetes mozicsatornán egy új, 8 epizódból álló természetfilm-sorozat. Az Our planet (A mi bolygónk) című alkotást a Silverback Films természetfilmes csapat forgatta (a cég angol neve az ezüsthátú gorillahímekre utal). A Föld változatos élőhelyeit a klímavédelem és a természetvédelem „optikáján keresztül” mutatják be az alkotók. Angol nyelvterületen David Attenborough narrátor-hangját hallhatják, Mexikóban és Dél-Amerikában Salma Hayek, Spanyolországban pedig Penélope Cruz mondja el a tudományos tudnivalót a képsorok alatt.

Magyarország élővilága ritkán kap helyet ilyen rangos természetfilmben. Az Our planet sorozatba mégis bekerült egy 6 perces rész, amely a szürkés hangyaboglárka (Phengaris alcon) különleges életciklusát mutatja be. Ezek a képsorok (részben) hazánkban készülhettek, mivel a 33. percben elhangzik, hogy „meadows of Hungary” („magyarországi kaszálók”). A film végén, az 50. percben, a köszönetnyilvánításban pedig felbukkan Tartally András és a Debreceni Egyetem neve. A magyar kutató már régóta vizsgálja az említett intézményben a hangyabolyokban fejlődő védett lepkék életét.

A Netflixbe belépve a „From Deserts to Grasslands” címet viselő 5. epizódban 32 perc 49 másodperc és 38 perc 30 másodperc között tudjuk meglesni a magyar lepkék különleges életét.

Írta: Bajomi Bálint – bajomi.eu