Veszélyben az amerikai veszélyeztetett fajok

Az új szabályozás – amelynek részleteit még nem hozták nyilvánosságra – csökkenteni fogja a vadon élő állat-, és növényvilág életterét és szakértők szerint veszélyezteti a védett állatokat, köztük a fehérfejű réti sast vagy a grizzly medvéket, illetve lehetővé teszi levételüket a védett fajok listájáról.

Az előkészített változtatás várhatóan új bányászati, olaj-, és gázkitermelési engedélyeket tesz lehetővé azokon a vidékeken, ahol védett állatok és növények élnek. Elő fogják írják, hogy egy-egy faj védetté nyilvánítása előtt a jövőben a gazdasági megfontolásokat is figyelembe véve számításokat kell végezni. A jelenleg érvényben lévő törvény ezt nem írja elő, sőt, kifejezetten a gazdasági hatásoktól független, csakis a tudományra alapozott döntéseket fogad el.

A The New York Times amerikai napilap idézte David Bernhardt belügyminisztert, aki azt állította, hogy az új szabályozás “modernizálja majd a veszélyeztetett fajok védelméről szóló törvényt és jobban átláthatóvá teszi az alkalmazását”. A védett fajokról szóló törvényt Richard Nixon elnök írta alá 1973-ban, és azóta ez a törvény biztosította, hogy egyes fajok ne pusztuljanak ki. Több mint 1600 fajt véd az Egyesült Államokban. Szakértők e törvény áldásos hatásának tudják be, hogy például nem tűntek el végleg a hosszúszárnyú bálnák, a Tennessee államban honos bíborszínű kasvirágok, vagy a floridai manátuszok (tengeri tehenek).

Wilbur Ross kereskedelmi miniszter közleménye szerint az új rendelkezések “illeszkednek az elnök ígéretéhez arról, hogy enyhít az amerikai polgárokat érintő szabályozási terheken anélkül, hogy feláldozná állat- és növényfajaink védelmét”.

A rendelkezés várhatóan 2019. augusztusában jelenik meg a hivatalos közlönyben, és az attól számított 30 napon belül lép életbe.

Környezetvédő csoportok máris aggodalmaikat hangoztatták, mondván a változtatások katasztrófát jelentenek az egyébként is veszélyben lévő vadvilágra. Drew Caputo, az Earthjustice nevű környezetvédelmi – köztük az óceánok védelme mellett is kiálló – szervezet vezetője újságírók előtt hangoztatta: “ha rövid távú gazdasági érdekek alapján születnek majd döntések, akkor egy sor faj végleges kipusztulására számíthatunk”. Caputo ennek alapján különösen a lármás darvak és a fehérfogú bálnák eltűnésétől tart.

Az ENSZ három hónappal ezelőtt adta ki jelentését arról, hogy egymillió állat- és növényfaj tűnhet el az ember tevékenysége nyomán a Földről, és ezzel sokkal több állat és növény pusztulhat ki véglegesen, mint az emberi történelemben bármikor. A jelentés felhívta a figyelmet arra is, hogy mindennek következményeit éppen az emberek szenvedik majd meg. A jelentés szerint ugyanis e veszteségek aláássák majd az élelmiszer-, és vízbiztonságot és az emberek egészségét is.