A Magas-Tátra egyik gyöngyszeme: a Poprádi-tó

1993-ban az UNESCO is felvette örökségvédelmi listájára a tátrai bioszféra rezervátumot. Területének legnagyobb része Szlovákiához, míg kisebb része (egyötöd rész) Lengyelországhoz tartozik.

A Pilis-Visegrádi-hegység magasabb pontjairól, tiszta időben jól kivehetőek a 26 km széles és 51 km hosszú hegyvonulat égbe vesző sziklacsúcsai.

Forrás: dr. Ottó Anita

Forrás: dr. Ottó Anita

Mivel területe kiemelten védett, így a nemzeti parki szabályok betartása minden látogatóra kötelező. Kizárólag a 250 km hosszan kijelölt, turistajelzéssel ellátott ösvényeken lehet kirándulni teljes tűzgyújtási és sátrazási tilalom mellett. A növényeket letépni, termésüket gyűjteni szintén nem megengedett. Kutyákat, macskákat is szigorúan tilos a területre bevinni. Ezen túlmenően vannak bizonyos részei, melyek teljes védelem alatt állnak, így nem látogathatóak.

A tátrai villamos Poprádi-tó nevű megállóhelyétől indult túránk. Itt egy nagyobb parkoló is rendelkezésre áll azok számára, akik kocsival érkeznek. A kora délelőtti óra ellenére is sok turista igyekezett az enyhén emelkedő betonúton. A Poprádi-tóig vezető nagyjából 5 kilométeres turistaút teljes egészében betonos, széles, így sokan kis gyermekkel, babakocsival is nekivágtak a túrának. Forrás: dr. Ottó Anita

Az 8 km hosszan húzódó, vadregényes Menguszfalvi-völgyet átszelve vezetett a turistaút. A völgy főágából számos mellékvölgy ágazik le, amelyek nem kevésbé izgalmas és szép útvonalakat rejtenek. Utunk során végigkísértek a látványos hegyóriások, így átélhettük a magashegyi életérzést anélkül, hogy nagyobb szintkülönbségekkel kellett volna megbirkóznunk. A Magas-Tátra völgyei – számos egyéb vonzó tulajdonságuk mellett – éppen ezért alkalmasak kezdő túrázóknak, vagy azok számára, akik könnyebb mozgással fűszerezve szeretnének kikapcsolódni magas hegyek ölelésében fekvő alpesi környezetben.

Forrás: dr. Ottó Anita

1494 méteres magasságban elértük a tátrai tavak egyik gyöngyszemeként elhíresült Poprádi- tavat. A fenyvesekkel körbezárt 17 m mély tó smaragzöld színével egy csepp mediterrán hangulatot csempészett a magashegyi környezetbe. A kifogástalan túraidő sokakat idecsábított az egyébként is népszerű turistacélpontként elhíresült tóhoz. A turistaházban elköltött finom ebéd után egy sétára indultunk a tó körül. A fölénk magasodó Oszterva hatalmas sziklafalára felkúszó szerpentines úton jól kivehetőek voltak jobb kondiban lévő túratársaink csúcsra igyekvő alakjai.

Forrás: dr. Ottó Anita

Forrás: dr. Ottó Anita

A Poprádi-tótól kiindulva nagyobb túrákat is tehetünk a környéken. Szintén innen indul egy nem kevésbé látványos, ám nehéz, meredek túraút az 1946 méteres magasságban fekvő Nagy-Hincó gleccsertóhoz. Az út sziklás – hasonlóan az Osztervára vezető turistaúthoz -, csakis magashegyi környezetben otthonosan mozgó túrázóknak ajánlott.

A Poprádi-tó közelében meglátogattuk az úgynevezett szimbolikus temetőt, amely a Tátrán hegyi balesetben elhunytaknak állít emlékhelyet az Oszterva nyugati lejtőjén. Közel 160 emléktábla és 50 kézzel faragott színes fakereszt őrzi a hegyen elhunytak emlékét a következő ajánlással: „a holtak emlékére az élők figyelmeztetésére”.

A tavat elhagyva rátértünk a Csorba-tó felé induló turistaútra és ezzel zártuk kellemes kirándulásunkat eme páratlan környezetben, a Magas-Tátra vadregényes táján.