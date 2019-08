Afrikát is tüzek pusztítják

A NASA adatai alapján augusztus 21-23. között a világon Brazíliában tombolt a harmadik legtöbb tűzvész – írja a Bloomberg. A dél-amerikai országban ekkor mintegy 2100 tűzesetről tudtak, a Kongói Demokratikus Köztársaságban ezzel szemben nagyjból 3400, Angolában pedig 6900 bozót- vagy erdőtüzet regisztráltak.

A tüzek túlnyomó része mesterségesen alakult ki, a helyiek ugyanis gyakran lángok segítségével tisztítják meg a területeket a mezőgazdasági munka számára.

Bár az utóbbi napokban az amazóniai tüzek nagyobb nyilvánosságot kaptak, már az afrikai lángok híre is egyre több helyre jut el. Emmanuel Macron francia elnök a Twitteren jelentette be, hogy Brazíliához hasonlóan az érintett országok számára is érdemes lenne anyagi támogatást nyújtani.

Fontos kiemelni, hogy Angola és a Kongói Demokratikus Köztársaság, illetve az Amazonas-medence klímája több szempontból eltér, noha a trópusi esőerdők mindegyik területen megtalálhatóak. Az afrikai országokban nyáron viszonylag gyakoriak a tüzek, Amazónia viszont hagyományosan többnyire védve volt a lángokkal szemben. Azt is érdemes leszögezni, hogy a NASA műholdas képeiből nem derül ki, hogy az afrikai tüzek mekkora része érinti az erdőket, illetve a bozótosokat.