Nyomtalanul eltűnnek a dél-afrikai fehér cápák

A Fokvárosban dolgozó Shark Spotter cápafigyelő csoport jelentése szerint az elmúlt 18 hónapban teljesen eltűntek a fehér cápák a közeli False Bay-ből. A környéken 2010-2016 között évente átlagosan 205 példányt észleltek, 2018-ra a szám 50-re zuhant, idén pedig még egyetlen állatot sem láttak.

False Bay-ben készülnek a legismertebb, fehér cápákat ábrázoló képek. A vadászat közbeni látványos kiugrás a vízből főként a dél-afrikai példányokra jellemző.

A szakértők attól tartanak, hogy a csúcsragadozók távol maradása komoly hatással lesz a helyi ökoszisztémára. A fehér cápákhoz hasonló, a tápláléklánc tetején álló fajok fontos feladatot látnak el élőviláguk szabályzásában.

Egyelőre nem tudni, hogy az állatok miért tűntek el idén. Elképzelhető, hogy a cápák azért nem úsznak mostanában az öbölhöz, mert a környéken felbukkant egy csapat kardszárnyú delfin. Egy másik magyarázat szerint a helyi túlhalászat, illetve a cápák elleni illegális fellépés okozhatja a jelenséget.

A cápák a térségben ökoturisztikai látványosságként is szerepelnek, biztonságos ketrecben a vízbe ereszkedve az érdeklődők közelről figyelhetik a fókákra vadászó cápákat. Egy ilyen turistaközpontban, a Seal Island közelében, ahol napi 30 vadászatot lehetett korábban megfigyelni, idén egyetlen egyre se akadt példa.

A cápafigyelő csoport munkája részint az állatok viselkedésének megértésében, részint pedig a parti vizek biztonságában fontos. A korábban jeladókkal ellátott fehér cápáktól 2017 óta nem érkeztek jelek a megfigyelők kutatóközpontjához és a partokra sodródott bálnatetemeken se találtak fehér cápa harapására utaló nyomokat. Az észlelés hiányától függetlenül a strandok körzetében a most kezdődő szezonban is kifeszítik minden reggel a parti vizeket a cápáktól védő szokásos hálókat, amelyeket azután esténként bevonnak. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy a cápák eddigi hiánya miatt senki se érezze túlzott biztonságban magát, és a szokásos óvatossággal élvezze a tenger adta örömöket.