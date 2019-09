Meddig cipelik a békaapák az ebihalaikat?

A nyílméregbéka szárazföldi béka, s mint sok hasonló őserdei rokona, ő is a szárazföldre helyezi petéit, azonban az ebihalaknak már vízre van szükségük a fejlődéshez. Az ebihalak ehhez sok esetben az apák (néha az anyák) segítségét veszik igénybe, a kikeléskor az apa türelmesen megvárja, míg az utódai felmásznak a hátára, majd egy közeli vízhez ugrál velük, ahol a vízben az utódok szétszélednek. A víz lehet apró tavacska, patak-leágazás, vagy akár nagyobb növényekben, faodvakban összegyűlt esővíz is. Egyes fajok egyenként cipelik el az ebihalakat, más fajok többet visznek egyszerre.

Annak, hogy a szülő maga gondoskodik az utód utazásáról, abban van szerepe, hogy az utódok mennyire sikeresen nőnek fel, majd később maguk milyen hatékonyan szaporodnak, azonban eddig nem mérték fel, hogy mekkora távolságban viszi az ebihalait egy-egy békafaj. Ha túl közelre szállítja, akkor nagyobb esélye van annak, hogy azok majd a saját utódlásuk idején rokonaikkal találkoznak, s a beltenyészet miatt csökken a szaporodásuk hatékonysága.

Egy finn-amerikai-osztrák kutatótrió mérte fel Francia Guyana területén élő 2 nyílméregbékafaj apai viselkedését, a kutatásról pedig az Evolutionary Ecology szakfolyóiratban számoltak be. A felméréshez miniatűr, 0,3-0,5 grammos rádióadókat erősítettek a békák hátára, amely folyamatosan jelezte a helyzetüket. (Ma már vannak annyira apró rádióadók is, amelyekkel akár rovarokat is lehet követni.) A két faj, a festőbéka (Dendrobates tinctorius) és a magyar névvel nem rendelkező Ameerega trivittata eltérő stratégiát követ, míg az utóbbi faj erősen védi a területét, addig a festőbéka kevésbé agresszív e szempontból, és általában nincs territóriuma.

It took 5 years and 3 field seasons but our natural history note with @MatthiasLoretto and @biobiiana on tadpole transport in poison frog is now out! Some frogs carry their tadpoles very far and we don’t really know why. @RNNouragues & #ACPPanguana. https://t.co/NAJrXw3g0c pic.twitter.com/QRUaqM0l68

