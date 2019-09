Két fejjel kelt ki a tojásból a teknős

A különleges felfedezésről az élőlény azonosítója és a Sea Turtle Patrol tagja számolt be a Facebookon. Jayme Davidson Lopko szerint szervezetük célja, hogy megóvják a teknősöket és a fészkeket, ugyanakkor a törvényeknek megfelelően igyekezhetnek megőrizni a természetes folyamatokat. Éppen ezért a kétfejű példányt végül nem fogták be, hanem elengedték társaival együtt az óceánba.

A Némó nyomában című mesefilm teknőseiről, Squirtről és Crush-ról (magyarul Szotyi és Cool) elnevezett álcserepes teknős nemrégiben bújt ki a tojásból. Mivel páncélja meglehetősen eltorzult, nem tudni, hogy miként fog boldogulni a természetben.

A kétfejűség rendkívül ritka az állatvilágban, a hüllőknél, főként kígyóknál és teknősöknél viszont a többi csoporthoz képest gyakori. Ennek oka az, hogy a hüllők általában rengeteg tojást raknak le egyszerre, és így megnövekedik az esély a rendellenesség kialakulására is.

Davidson Lopko 15 éve foglalkozik teknősökkel, munkája alatt ő maga is több kétfejű egyedet látott. A rendellenesség hátterében több tényező is állhat, így genetikai és környezeti faktorok is.

Két éve Floridában találtak szintén egy frissen kikelt kétfejű álcserepes teknőst, 2014-ben pedig egy texasi állatkertben kelt ki egy kétfejű texasi folyami teknős.