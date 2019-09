Amerika tervezi az állatkísérletek csökkentését

Andrew Wheeler, az EPA igazgatója a 2019. szeptemberben írta alá azt a direktívát, melynek célja az állatkísérletek számának csökkentése. A szervezet 4,25 millió dolláros támogatást fog biztosítani öt egyetemnek, hogy azok alternatív tesztmódszereket találjanak a kutatók számára. Az érintett intézmények a Johns Hopkins Egyetem, a Vanderbilt Egyetem, a Vanderbilt Egyetem Orvostudományi Központja, az Oregoni Állami Egyetem és a Riverside-i Kaliforniai Egyetem.

Wheeler szerint egyik célkitűzésük az, hogy 2035-re teljesen felszámolják az emlőskísérletek iránti kérelmeket, illetve azok támogatását. 2035 után minden ilyen kutatáshoz külön engedélyre lesz szükség az EPA igazgatójától.

A szervezet néhány csoportja már most is dolgozik olyan projekteken, melyekkel az állatkísérleteket igyekeznek visszaszorítani.

Az EPA döntését több kongresszusi képviselő és állatvédő szervezet, így a PETA is üdvözölte.