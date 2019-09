A kora ősz apró virága

Korábban a gazdálkodó embereknek a vetés kezdetét jelentette e növény virágzása, innen ered az elnevezése is. Minden esztendőben elzarándokolok egy-egy vetővirágos élőhelyre, pár napja is ezt tettem, és a Balaton-felvidéki Pécsely határában található fás legelőre kirándultam vetővirágnézőbe.

Élőhelyei a száraz sztyepprétek, löszgyepek. A néhány centiméteres növény az amarilliszfélek családjába tartozik. Ott szaporodik el legjobban, ahol a gyep felszakadozik, többek között a legelőkön, turistautak mentén, bányákban, de akár focipályán is. A puha kis szirmai a legelő állat taposására sem törnek meg. A megporzását a hangyák végzik. Ősszel csak a virágát láthatjuk, mint apró sárga mécsesek tündökölnek a zöld fű között.

Vetővirág Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Tavasszal bukkannak elő csavarodott levele, melyet csak a gyakorlott botanikus szemek vesznek észre. Ha száraz az ősz, nincsenek virágok, akár évekre is eltűnhet, de ilyenkor is képes a föld alatt megtermékenyülni és tavasszal a növény termést hoz. Kitaibel Pál neves botanikusunk Balatonfüred mellett lelte meg. A vetővirágot már a régi görögök és a középkor füvészei is ismerték.

Vetővirág Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Sose feledem életem első vetővirágos kalandját, egy kedves barátom a Budai-hegyekben a Hármashatár-hegyen mutatta meg, egy viszonylag forgalmas turistaút mentén. Mikor ott hasalva fotóztuk az apró növénykét, sok ember értetlenkedve nézett minket, ők észre sem vették.

Védett faj, természetvédelmi értéke 10 000 forint.