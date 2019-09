Magyar sikerek az Év madárfotósa versenyen

Az idén negyedik alkalommal megrendezett versenyre 63 országból 13 500 fotóval neveztek a résztvevők. A díjátadót a Birdfair szervezet nagyszabású, háromnapos fesztiváljának a keretében rendezték meg 2019. augusztus 17-én az angliai Rutland Water Nature Reserve (vízi rezervátumban) A madarakról és fotókról szóló háromnapos eseményre, Koncz-Bisztricz Tamás is ellátogatott.

A rendezvény helyszíne Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás

Fotókiállítás az egyik sátorban Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás

Amint arról Tamás beszámolt, Londonból vonattal utaztak az északkelet-angliai Oakham városába, ahonnan helyijáratú busszal lehet eljutni a Rutland Water Reservationba.

Balról jobbra: Peter Antoniou (Country Manager UK & Ireland, for Swarovski UK Ltd), az egyik sponzoráló cég képviselője, Koncz-Bisztricz Tamás, és Chris Packham, természetfotós, a zsűri egyik tagja. Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás

„Az eső esett, így elég nagy sár fogadott minket. Az első sátor amibe bementünk a BPOTY (Bird Photographer of the Year) sátra volt. Bent beszélgettünk fotográfusokkal, majd szétnéztünk a sátrakban. Rengeteg kiállító volt, sok távcső-, fényképezőgép-gyártó képviseltette magát, de sok országból voltak jelen turisztikai ügynökségek is. Volt több művészeti sátor (art marquee), ahol madarakkal foglalkozó fotósok, grafikusok, festők munkáiból rendeztek kiállítást. Másnap délután négy órakor kezdődött a díjátadó, a képeket elemezte és díjakat átadta Chris Packham a zsűri egyik tagja, fotográfus és filmes. Nagy élmény volt számomra díjátadó és fesztivál” – tudtuk meg a 2019-es Év ifjú madárfotósától.

A kócsagot ábrázoló, az Attention to Detail (Részletek) kategória bronzérmese, a Köntös című kép. Tökölyi Csaba fotója a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben készült. „Egy éjszakai lesfotózáson vettem részt, amikor hajnalban, épp napfelkelte idején csodálatos színekbe öltözött a tó felszíne és megjelent a madár. Nem váltottam nagy látószögű objektívre, így a lelógó násztollak finom textúrája még különlegesebbé tette a szokatlan nézőpontból bemutatott kócsagot” – mesélte a részleteket a fotográfus. Forrás: Tökölyi Csaba