Rozmártámadás érte a sarkköri expedíciót

2019. szeptember közepén az orosz Altaj vontatóhajó egy felfújható csónakot eresztett vízre a Ferenc József-földhöz tartozó Wilczek-földnél. A járműben katonák, illetve az Orosz Földrajzi Társaság kutatói utaztak, céljuk a Geller-fok volt. A csapatra azonban egy nőstény rozmár támadt, amely feltételezhetően kölykeit féltette – számol be az Ars Technica.

Az esemény során a csónak elsüllyedt, a csoport vezetőjének viszont sikerült elég közel irányítania a járművet a parthoz, hogy mindenki épségben elérhesse a szárazföldet. Az Orosz Földrajzi Társaság szóvivője szerint csak a tengerészek jól koordinált fellépésének köszönhető, hogy nem történt komolyabb baj.

Az Orosz Földrajzi Társaság és az Északi Flotta közös expedíciója a térségben lefolytatott korábbi expedíciók útvonalait vizsgálta, emellett a szigetek gleccsereit és biológiáját is felmérte. A szakértők azonosították a régiót elsőként feltérképező 1874-es osztrák-magyar expedíció leleteit, illetve az amerikai újságíró, Walter Wellman nyomait is fellelték, aki 1898-1899 között járt a szigetvilágban. Végezetül az orosz Georgij Szedov sírját is megtalálták, ő 1914-ben halt meg, miközben az Északi-sark felé tartott.

A Ferenc József-föld környékén nem számítanak ritkaságnak a rozmártámadások. A szakértők szerint a mostani eset során egyetlen állat sem sérült meg.