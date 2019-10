Az újonnan felfedezett méhfaj nevében hordozza a végzetét

A Fidzsi-szigetek a Csendes-óceán melanéziai régiójának trópusi klímájú szigetvilága, a szigetek hegyeiben a hűvösebb területeken számos, csak itt élő méhfajt fedeztek fel. 2016-ban még csupán 4 bennszülött méhfajt ismertek, ám egy nagyszabású, ausztrál finanszírozású és vezetésű felmérés során 13-ra emelkedett a számuk, számolt be a Flinders Egyetem híroldala. A méhek nagy része (11 faj) kimondottan a hegyvidéki, 800 m feletti, hűvösebb területeket lakja egy kis élőhelyen. E rovarok a karcsúméhek közé tartozó Homalictus nem tagjai, ragyogó fémes színekben pompáznak. A felfedezett új fajok leírása még most is folyamatban van, az ausztrál Flinders Egyetem fiatal kutatója, James Dorey, aki a méhek fényképezésével is hozzájárul a fajleírásokhoz, azt mondta, az újonnan megismert méhek elnevezése lehetőséget kínál arra, hogy a veszélyeztetettségükre is felhívják a figyelmet.

Ilyen például a Homalictus terminalis nevet kapott méh, amelynek elnevezése azt tükrözi, hogy a faj a végső határainál tart, és közel áll a kihaláshoz. A felmelegedés a hegyek hűvösebb mikroklímájához alkalmazkodott élővilágát egyre magasabb és magasabb régiókba űzi, ám a hegynek egyszer csak hirtelen vége lesz, nincs hova mennie az élőlénynek. A Homalictus terminalis az általa lakott hegy csúcsa alatt 95 méterre jár jelenleg. Számos további endemikus méhfaj hasonló helyzetben van, és az egyik, még az 1970-es években, egyetlen hegytetőn felfedezett méh 2 egyedére utoljára 2010-ben sikerült rábukkanni. Fidzsi más méhfajai is, hozzá hasonlóan, csupán egy-egy hegy lakói, a kicsiny élőhely eleve megnehezíti a fennmaradásukat, a felmelegedés pedig tovább ront a helyzeten.

A Dél Ausztrál Múzeum szárazföldi gerinctelenekkel foglalkozó rangidős kutatója, Mark Stevens elmondta, hogy a méhfajok felmérésére és az újak felfedezésére az a program adott lehetőséget, amelynek során az egyetemi hallgatók biológiai kutatóútjait finanszírozta egy projekt.

Könnyen lehet, hogy több Fidzsin élő faj már kipusztult, mielőtt a nehezen bejárható hegyekben felfedezhették volna, és ez más trópusi helyszíneken, hegyvidéki környezethez adaptált állatokra is igaz.