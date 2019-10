Magyar fotósok elismerése a világ legrangosabb természetfotós pályázatán

Az eredményhirdetést a londoni Természettudományi Múzeum központi csarnokában, a Hintze Hallban tartották, ahol a vendégek egy óriási bálnacsontváz alatt, díszes körasztaloknál foglaltak helyet. A köszöntő után egy rövid kisfilmet is levetítettek a beválasztott fotósokról. Ebben Koncz-Bisztricz Tamásról három werkfotó is látható volt, melyet a díjátadóra szintén ellátogató Édesapja, Koncz Miklós készített róla munka közben.

Az 55. alkalommal meghirdetett BBC Wildlife Photographer of the Year világpályázat szakmai zsűrije idén 15 felnőtt és 3 ifjúsági kategóriában, 48 130 képből választotta ki a száz legjobbat, amely szépségével és harmóniájával rávilágít természeti értékeink törékenységére, vagy épp mellbevágóan, kendőzetlenül mutatja be a környezetkárosítás, az állatkínzás vagy az orvvadászat megoldhatatlannak tűnő problémáit.

A díjátadó gála első órája a holdraszállás 50. évfordulójára készült hatalmas holdmakett alatt zajlott. A magyar fotósok közül Potyó Imre (balra) és Koncz-Bisztricz Tamás (középen) vett részt a rangos eseményen, meghívott vendégként pedig jelen volt Fáth Péter, a naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége – elnöke is. Forrás: Farkas Alexandra

Potyó Imre párjával, Farkas Alexandrával a különdíjat nyert csillagvirágfotó mellett. Forrás: Fáth Péter

Potyó Imre idén kapott harmadszor meghívást a londoni díjátadóra, ahol ezúttal egy gödi ártéren készült fotójával vívta ki a zsűri elismerését. A számos nemzetközi díjat nyert fotós borostyánszőnyegben hasalva készítette el a most különdíjat nyert alkotást, amely szinte festményszerűen mutatja be a folyószabályozások miatt sérülékennyé vált ártéri ligeterdők egyik legszebb virágát, a ligeti csillagvirágot. A Növények és gombák (Plants and Funghi) kategóriában ezelőtt jó ideig nem szerepelt magyar fotós a rangos világpályázaton, utoljára ez a bravúr Novák Lászlónak adatott meg 2005-ben.

A BBC Wildlife Photographer of the Year pályázatán évek óta jelen lévő Máté Bence ezúttal fotóriporteri (Wildlife Photojournalism) kategóriában nyert különdíjat megcsonkított békákat ábrázoló képével. Az Erdélyben készült sokkoló felvétel arra hívja fel a figyelmet, hogy tavasszal szerte a világon számtalan béka lábát vágják le étkezési céllal úgy, hogy az állat gyakran még életben van. Az ínyencségnek számító falatokra akkora az igény, hogy a becslések szerint évente több mint egymilliárd béka pusztul el ilyen vérfürdőben. Máté Bence e témában készült másik fotója tavasszal már bejárta a világsajtót, amikor a fotós első díjat nyert az idei Word Press Photo természetfotó kategóriájában.

A 11-15 évesek közt mindössze három képet emelt ki a szakmai zsűri, így nagy büszkeség, hogy az idén számos nemzetközi sikert elért Koncz-Bisztricz Tamás sűrű ködben készült, sejtelmes hangulatú fafotója is különdíjat nyerhetett ebben a kategóriában. Ifjú magyarként utoljára Schaul Márton ért el hasonló sikert 2011-ben a 15-17 évesek közt, aki súrló fényekben, napkeltekor örökített meg egy leánykökörcsint.

Koncz-Bisztricz Tamás (balra) ködben készült fotója előtt az Év Ifjú Természetfotósa 2019 (Young Wildlife Photographer of the Year 2019) címet nyert Cruz Erdmannal (jobbra). Forrás: Potyó Imre

A világpályázat zsűrije a száz díjazott fotón kívül további 25 képet is kiválasztott, melyek közül a közönség választhatja ki kedvencét. A LUMIX People’s Choice Awardra esélyes Tökölyi Csaba aranyfényekben készült fotója is, melyen különleges perspektívából figyelhetünk meg egy nászruhás „köpeny” mögé rejtőző kócsagot. Ezzel tehát Ő a negyedik magyar, aki sikerrel szerepelt az idei pályázaton.

Tökölyi Csaba közönségdíjra esélyes kócsagfotójára 2020. február 4-ig lehet szavazni. Forrás: Potyó Imre

Az Év Természetfotósa 2019 (Wildlife Photographer of the Year 2019) díjat idén a kínai Jongqing Bao nyerte el a Tibeti-fennsíkon készült fotójával, amely egyszerre jeleníti meg az élet és halál ellentétét, a természet lenyűgöző erejét és igazi vadságát, mindemellett pedig még technikailag is tökéletes, sőt valószínű, hogy egy pillanatra még el is mosolyodunk rajta. Az ennyi különféle érzelmet egyszerre kiváltó, különleges fotók a természetvédelem kiemelten fontos eszközei, hiszen általuk több millió ember értesülhet az élővilágot érintő hatásokról.