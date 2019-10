Honnan ered a brazil partokra sodródott kőolaj?

A dél-amerikai ország Atlanti-óceán menti partvidékének aranyló homokú strandjaira ismeretlen eredetű kőolajszennyezés került, számolt be az EOS földtudományi hírportál. A kőolaj a tenger felszíne alatt úszik, nem látszik és nem követhető, így különösen nehéz bármit kideríteni az útvonaláról, illetve az esetleg még vízben lévő mennyiségről. Számtalan strandot lezártak, állatok pusztulásáról is beszámoltak, és a katonaság, környezetvédő szervezetek és önkéntesek is folyamatosan dolgoznak a rengeteg olaj mielőbbi teljes eltakarításán, mivel vészesen közeleg a tengeri teknősök tojásrakási időszaka. Bizonyára az erőfeszítés nem lesz elegendő, hisz igen hosszú partszakaszról van szó, főként a településektől távoli területek nehezen elérhetőek. A partokon kézi erővel lapátolják zsákokba a kisodródott sűrű olajat, amely a homokba ágyazódott. Október közepén már találtak néhány, az olajjal szennyeződött teknőst a partokon, őket sikerült megtisztítani és megmenteni, de sok százezer állat jön majd e területre hamarosan. A teknősökön túl delfinek, bálnák, vándormadarak, manátuszok élőhelye is ez a partvidék.

Az olaj eredete még rejtély. Feltehetően az óceánon keletkezett a szennyezés, akár olajszállító hajóból, akár másból is a tengerbe juthatott. Az eredetét felderíteni rendkívül bonyolult feladat.

A brazil olajtársaság azt nyilatkozta, hogy nincs közük a szennyezéshez, és az első, független kémiai vizsgálatok alapján úgy tűnik, igazat is mondanak. Az eddig elemzett minták összetétele eltér attól, amit a brazil kőolajlelőhelyekről eredő olajban mérnek, s közel áll ahhoz, amelyet a venezuelai olajmezőkön termelnek.

Minden egyes kőolajmezőnek megvan ugyanis a saját kémiai ujjlenyomata, amelyet a nyersolajban azonosítani lehet. Az adott kőolaj lelőhely sajátságos geológiai viszonyai, a kőolaj keletkezési körülményei mind eltérnek kissé, s ez az összetételben apró eltéréseket eredményez.

A brazil vizsgálatokhoz csatlakozott a Woods Hole Oceanográfiai Intézet (USA) is, a kutatók 14 helyről vett mintát elemeznek, ezekből talán még október végén születhet eredmény. Ám ez az elemzés sem biztos, hogy meg tudja majd mondani, ki a felelős a szennyeződésért, mivel mind a vízben eltöltött idő, mind a parton a napsugárzás hatására kémiai változások zajlanak benne, s ez átalakítja az eredeti összetételt. Ahhoz, hogy ennél pontosabb képet kapjanak a lehetséges eredetről, az óceáni áramlatok és az időjárási viszonyok pontos ismeretében van némi esély. A partokra sodródás idejéből, az érintett területekre jutás sorrendjéből vissza lehet következtetni arra a helyre, ahonnan elindulhatott a szennyezés. Ehhez Rio de Janeiro-i Állami Egyetem óceánkutatóinak segítségével nyílhat lehetőség, akik az aktuális áramlatok modellezésével vissza tudnak következtetni arra, hogy mely területről juthatott az északkelet-braziliai partokra.

Eddig mintegy 4000 hordó (kb. 635 ezer liter) olajat takarítottak el, ám azt se lehet tudni, hogy mennyi lehet még a távoli, megközelíthetetlen partokon.