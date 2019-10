Először láttak ceteket a nagy csendes-óceáni szemétszigetben

Chandra Salgado Kent, az Edith Cowan Egyetem munkatársa a The Conversation híroldalán számolt be a különleges expedícióról. A Csendes-óceán egyik legelzártabb régiójában, Hawaii és Kalifornia között sodródó szemétsziget a legnagyobb óceáni hulladék-felhalmozódás. A szigetben óriási mennyiségű, mintegy 80 ezer tonna szemét található, a szakértők, a szemét eltakarítását célul kitűző Ocean Cleanup projekt részéről is, gyakran folytatnak vizsgálatokat, hogy megismerjék a hulladéktömeg felépítését, viselkedését.

A kutatók az expedíció során nemcsak műanyagot láttak, hanem ceteket is, köztük egy ámbrás cet anyát, a mérete alapján szinte újszülött borjával. Ez az első alkalom, amikor delfineket és bálnákat, összesen 14 egyedet fedeztek fel a szemétszigetben, s erről a Marine Biodiversity szakfolyóiratban is beszámoltak. Mivel a felmérés során nem állatokat kerestek, valószínűleg ennél több lakhat a szemétszigetben. A szakértők attól tartanak, hogy az állatok fogyaszthatnak az itt található szemétből, ami komoly veszélyt jelenthet az egészségükre.

A kutatásban a szakértők alapvetően a szemétsziget szerkezetét tanulmányozták, és többek közt lézer alapú távérzékelést (LiDAR) is bevetettek. A hulladék közt ugyanakkor a csapat nagy ámbráscetet és csőrösceteket is látott, s a kutatók a távérzékelési, mérési adatok közt is el tudták különíteni a cetféléket a nagyobb szemétdaraboktól.

A különböző hulladéktípusok súlyos fenyegetést jelentenek a tengeri állatokra, mivel az élőlények sokszor összetévesztik a szemetet a táplálékukkal. A nagy ámbráscetek és a csőröscetek is megfordulnak olyan környezetben, ahol rengeteg a szemét, az elmúlt időszakban pedig több partra sodródott állatot is találtak, melynek gyomra hulladékkal volt tele.