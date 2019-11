Az emlősök viselkedése kategória 1. helyezett képét az Év Természetfotósa, Daróczi Csaba készítette. A háború és béke című alkotás a Magyar Természettudományi Társulat különdíját is elnyerte.

A Lenergy – Az Év Természetfotósa 2019, a korábbi megmérettetésekhez hasonlóan, ezúttal is izgalmas versengést hozott. A zsűri összesen több, mint 3300 képből válogatott, és az értékes, komoly szakmai elismerést jelentő díjakért az utolsó fordulóban 103 mű versengett. A díjakat 2019. november 5-án adták át a Magyar Természettudományi Múzeumban, ahol egyúttal megnyitották a pályázat legjobb képeiből rendezett kiállítást, és bemutatták a döntőbe jutott fotókból összeállított, Az év természetfotói – Magyarország 2019 című kötetet is, amely az idén is két nyelven, magyarul és angolul jelent meg az Alexandra Kiadó gondozásában.

A naturArt – Magyar Természetfotósok Szövetsége, 28 esztendővel ezelőtti megalakulása után első feladatai egyikeként olyan fotópályázat megrendezését tűzte ki célul, amely alkalmas arra, hogy a magyar természetfotósok évről évre összemérhessék képességeiket, és a nagyközönség előtt is bemutathassák legszebb alkotásaikat. Ebben a szellemben írta ki a szövetség, immár 27. alkalommal Az Év Természetfotósa pályázatot, amely névadó támogatója az idén is a Lenergy Magyarország Kft.

Dr. Kalotás Zsolt a zsűri elnöke elmondta: „Több, mint két évtizede veszek részt a naturArt – Az Év Természetfotósa pályázatra beérkezett képek zsűrizésében, és az ott szerzett tapasztalataim alapján, valamint zsűritársaim velem megegyező véleményét is tolmácsolva bízvást állíthatom, hogy a 2019. évi pályázatra beérkezett fotóanyag minden eddiginél színvonalasabb.”

A zsűri Az Év Természetfotója kitüntető címet Máté Bence: Békacomb című alkotásának adományozta.

Az Év Természetfotója és a Kezünkben a Föld kategória 1. helyezettje: Máté Bence: Békacomb című képe Forrás: Máté Bence

Az Év Ifjú Természetfotósa címet Koncz-Bisztricz Tamás kapta meg, aki az Ifjúsági kategória első három helyezését is elnyerte.

Az Ifjúsági kategória első helyezését az Év Ifjú Természetfotósa, Koncz-Bisztricz Tamásnak Köd című képe nyerte el. Forrás: Koncz-Bisztricz Tamás

Állatok szemtől szemben kategória első helyezését Tökölyi Csaba egy szégyenlős lundáról készült fotója nyerte meg. Forrás: Tökölyi Csaba

A fenntartható energiatermelés és a természet kapcsolata kategória győztese Lakatos János: Felvillanyozva című fotója Forrás: Lakatos János

A Fekete-fehér természetfotók kategória győztese Urbán Helga: Vonalkód No.2 című felvétele Forrás: Urbán Helga Élet a vízfelszín alatt kategória első helyezettje Földi László: Kötelék című fotója Forrás: Földi Lázló

A pályázat utolsó fordulójába jutott 103 fotográfia megtekinthető a Magyar Természettudományi Múzeumban megrendezett kiállításon, 2019. november 6. és 2019. december 31. között.

A kiállított képeken QR kódok segítségével a fotósokról, a képek készítésének körülményeiről tudhatunk meg többet, a kedvenc fotókat pedig meg is oszthatjuk a világhálón.