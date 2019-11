Magyar természetfotósok Európa élvonalában

A GDT European Wildlife Photographer of the Year pályázat szakmai zsűrije 8 felnőtt és 2 ifjúsági kategóriában, mintegy 16 ezer képből választotta ki a 85 legjobbat. Ezek a fotók művészi harmóniájukkal és olykor festői szépségükkel mutatják be a madarak légies viselkedését, az emlősök erőteljes dinamizmusát és vadságát, vagy a szárazföldi és vízalatti világ ritkán látott részleteit.

A Water.Shapes.Earth projektnek köszönhetően új perspektívából ismerhetjük meg a víz tájformáló erőit, valamint az olvadó gleccserek, a festői mocsarak és a kiszáradt folyómedrek változatos formavilágát. A Barranco del Torro című drónfotó Radisics Milán e többszörösen díjazott sorozatának egy darabja, mely Spanyolország egyik legszárazabb vidékén, Aragóniában készült. Forrás: Radisics Milan

A Jó reggelt ősz! című különdíjas drónfotó Erdélyben készült egy párás szeptemberi hajnalon. A fenyők messze nyúló árnyékai a Nap első sugarainak hatására jelenhettek meg a felhőzeten. Forrás: Palcsek István

Potyó Imre egyik kedvenc témája a dunavirágzás, melyet 2012 óta minden nyáron több estén keresztül követ nyomon. A most különdíjat nyert alkotás a 2018-as nyár legnagyobb rajzásakor készült a gödi ártéren, térdig gázolva a Dunában, a háttérben Budapest narancsos fényeivel. Forrás: Potyó Imre

„2018-2019 telén folyamatosan kerestem a drónnal megörökíthető, izgalmas kompozíciókat a befagyott tavak jegén. Nagy kedvenceim ezek a látszólag éppen osztódó sejtek voltak, melyek közül a jobb oldali több ezer madár-lábnyomból tevődik össze” – meséli különdíjat nyert fotójáról Ravasz Balázs. Forrás: Ravasz Balázs

A Tájak kategóriában kiállított tíz kép közül hármat készített magyar természetfotós: Radisics Milán, Palcsek István és Barbalics Nándor egyaránt különdíjat nyertek, míg Potyó Imre milliónyi dunavirág kérészt ábrázoló fotója az Egyéb állatok kategóriában vívta ki a zsűri elismerését. A Nature’s Studio kategóriában további két magyar kép érdemelt különdíjat: Barbalics Nándor jégvirága és Ravasz Balázs jégvilága.

A 15-17 évesek között mindössze két képet emelt ki a szakmai zsűri, így nagy büszkeség, hogy a hazánkban 2018-ban Az Év Ifjú Természetfotósa díjat elnyert Füssi-Nagy Regő most az aranyfényekben készült fotójával 2. helyezést ért el ebben a kategóriában, mellyel így a magyarok közül ő lett a legsikeresebb fotós a pályázaton.

Magyar természetfotósok az ünnepélyes díjátadón (balról jobbra): Daróczi Csaba, Potyó Imre, Fáth Péter, Radisics Milán, Barbalics Nándor, Géczy Dorottya, Szakács Ildikó, Vizúr János, guggolva Füssi-Nagy Regő és Zsila Sándor. Forrás: Farkas Alexandra

A lüneni Heinz-Hilpert-Theater-ben tartott teltházas természetfotós fesztiválon előadott Daróczi Csaba is. Az Év Természetfotósa címet hazánkban többször elnyert fotós szerint a természetben két fontos tényező összjátéka határozza meg az ember teljesítményét: a kreativitás és a szerencse. Forrás: Potyó Imre