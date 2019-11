Megérkeztek a szőlőrigók

2019-ben, november elejétől a kert fáin láthatóak. Gyakran keveredik a fenyőrigók csapatai közé. A szőlőrigó a legkisebb európai rigófaj, könnyen felismerhető határozott fehér szemöldöksávjáról, markánsan foltozott alsótestéről és oldalán rozsdabarna színezetéről. A repülő madár fontos ismérve, hogy szárnybélése szintén rozsdás színezetű. A szőlőrigók éjszaka is vonulnak, a csendes estéken gyakran hallani magas „szrrííí” hangjukat a városok és falvak felett is.

Szőlőrigó Forrás: Ifj. Vasuta Gábor

Igazi fészkelő hazája Európa északi felén található, azonban szórványosan költ a szomszédos országokban is. Határainkhoz legközelebb a szlovákiai Késmárk közelében jegyezték fel a költését az ornitológusok. Ennek következtében nincs kizárva, hogy fészkel hazánk területén is, csak eddig még nem találták meg a hazai szakemberek. A téli itt tartózkodása idején a fő tápláléka az ostorfa bogyója, a tűztövis a madárberkenye és a galagonya termése. Az Alföld ezüstfaligeteiben is gyakran megfigyelhetők fenyőrigók csapatában mozogva, itt az ezüstfa bogyóit fogyasztják. Különösen az esős napokat követően, megfigyelhetjük a talajon keresgélve is. Ekkor fekete rigóhoz hasonlóan a száraz faleveleket csőrével odébb hajigálva csigák, giliszták és rovarok után kutat.

Az izlandi kertekben, költési időszakban úgy keresgélnek a városi parkok gyepén, mint nálunk a fekete rigók. A vonuló példányok száma egy-egy területen évenként erősen változhat. A Magyarországon telelő példányok a tél második felében – mikor enyhébbre fordul az időjárás – gyakran kórusban énekelnek. Ilyenkor már messziről hallható mikor a több tucatnyi madár együtt dalol a fa koronáján ülve. Védett faj, amelynek az eszmei értéke 25 000 Ft.