Újra feltűnt egy kipusztultnak vélt állat Vietnámban

A vietnámi kancsil (Tragulus versicolor) a kérődzők közé tartozó, kb. nyúl méretű, őzre emlékeztető erdei állat, a világ legkisebb patása, egyedül a nevét adó délkelet-ázsiai országban élt. Az állatfajt 1910-ben írták le a tudomány számára, s mindössze az ekkor befogott 4 példánya állt rendelkezésre. Ezt követően 1978-93 közt 24 további példányával találkoztak múzeumi gyűjtő utakon, de mind az életmódjáról, mind az elterjedési területéről és a populációja méretéről hiányoztak az információk. Annyit lehetett róla tudni, hogy korábbi példányait kimondottan száraz, síkvidéki erdőkben látták. Az 1993-as expedíciót követően az egykor ismert élőhelyein sorozatos erdőirtások folytak, s szinte teljesen eltűntek azok az erdőségek, ahol korábban sikerült megfigyelni, és több mint negyedszázadon át egyetlen példányát se látták.

Nemrégiben egy német vezetésű nemzetközi kutatócsoport kikérdezéses vizsgálattal igyekezett rájönni, hogy esetleg az egykori élőhelyek közelében élők találkozhattak-e a rejtett életmódú állattal, s egyes beszámolók arra utaltak, hogy él még. A helyi lakosok tudása nagyon sok esetben segíti az ökológiai kutatásokat, a helyismeretük és a környezettel való szoros kapcsolatuk miatt. A vietnámi vizsgálat során általában minden bejárt faluban akadt olyan nagy tudású személy, aki jól ismeri a környéket, sokszor a falubeliek javasolták, hogy kitől érdemes érdeklődni.

Mivel az ország erdeiben már korábban is jól bevált a kameracsapda segítségével végzett állománykutatás, hasonlóan ritka és rejtett életmódú állatok esetében, most is e módszer mellett döntöttek. Azon területen, ahol a lakossági beszámolók jelezték a kancsilt, három helyszínre 2017 őszén kameracsapdákat helyeztek ki, 20-30 centis magasságba, hogy biztosan láthatóak legyenek a felvételeken az apró állatok. A kamerákat egymástól átlag 500 méteres távolságban, rácsszerű rendszerben helyezték el, hogy minél biztosabb legyen a sikeres rögzítés.

A kameracsapda kihelyezése Forrás: Global Wildlife Conservation/An Nguyen / Andrew Tilker

A kamerákat 2018. áprilisában begyűjtötték, s nekiláttak a felvételek elemzésének. Összesen 72 esetben fordult elő a felvételeken a vietnámi kancsil, mindhárom helyszín kameráinak sikerült rögzítenie az állatot. A kutatók a Nature Ecology & Evolution szakfolyóiratban tették közzé a felfedezésüket.

Ez az első alkalom, hogy a 25 éve nem látott és elveszettnek, sőt, sokak által kihaltnak vélt állatfaj újra felbukkant és kézzel fogható bizonyíték is van a létezésére. Azzal, hogy bizonyítottá vált a jelenléte, sürgős intézkedésekre is szükség van azért, hogy a maradék élőhelyei, és így a faj is megmenekülhessen. A védelmi stratégiák kidolgozása folyamatban van.

A kutatók az állatfaj védelme érdekében nem hozták nyilvánosságra a helyszínek adatait, mivel nagy a veszélye a ritkasága miatt, hogy illegális állatbefogás vagy vadászat áldozataivá válnak. Ma már bevett szokás, a ritka állatok és növények kutatása során, hogy a helyszíneket titkosan kezelik, még a tudományos folyóiratok is, mivel az elmúlt évtizedekben sajnos rengeteg példa volt arra, hogy épp az ilyen közlemények alapján indultak el az illegális gyűjtők, vadászok a feketepiacon jól értékesíthető „zsákmány” nyomába.