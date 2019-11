Lombikbéka született egy texasi állatkertben

A Puerto Rico-i varangy (Peltophryne lemur) a Természetvédelmi Világszövetség besorolása szerint súlyosan veszélyeztetett faj, az élőhelyvesztés és idegen fajok behurcolása miatt a kihalás fenyegeti az állatot, számolt be róla a Phys.org.

A texasi Fort Worth-i Állatkert hidegvérűekkel foglalkozó kurátora, Diane Barber jelentette be, hogy másodszori próbálkozásra sikerült lombikban szaporítaniuk a békafajt. A 2019. októberében világra jött béka az Olaf nevet kapta a Jégvarázs hóembere után, mivel mélyhűtött spermát használtak a létrehozásához. „Általában nem adunk nevet a békáinknak, ám ő igazán megérdemelte a különleges figyelmet. Nagyon izgultunk, gyakorlatilag 30 napon át visszatartott lélegzettel figyeltük a fejlődését.” – mondta Barber. Olaf születését még 300 másik kis lombik-varangy követte.

Barber is részt vett azon a terepi munkán, amelynek során hat nagy termetű, ivarérett hím Puerto Rico-i varangyot fogtak be. A terepen járt kutatócsoportnak a texasi szakembereken túl része volt, a Puerto Rico-i Természeti Erőforrások Minisztériumától, s az USA Hal- és Vadgazdálkodási Szolgálatától is néhány szakember. „Nem tudjuk, hány egyed él ebből a békából, lehet 300, de 3000 is, hisz nagyon rejtett életmódúak – jegyezte meg Barber.

A békáktól alapvetően igen könnyű begyűjteni a spermát, mivel vizeletükkel együtt engedik ki, s amikor egy ilyen kb. 11 centis békát megfognak, azok általában azonnal bevizelnek. Ám ahogy Barber elmesélte, a nem elég „ijedős” békák esetében más módszerre van szükség. „Gondolom, nagyon furán hangzik, de ha egy ilyen varangyot a kezedben tartasz, és kutyaugatást utánozol, akkor már biztos, hogy azonnal bepisilnek.” A sikeresen begyűjtött spermát folyékony nitrogénben tárolták és szállították el a Fort Worth-i Állatkertben várakozó hormonkezelést kapott nőstényekhez.

Pár évtizede próbálkoznak a békák mesterséges szaporításával, azonban ez volt az első eset, hogy lombikbékák születhettek, mondta el Armando Otero, a Puerto Rico-i Természeti Erőforrások Minisztériumának titkára. „Ez a módszer nagy előrelépést jelent más, súlyosan veszélyeztetett fajok szaporításával foglalkozó állatkertek, kutatók, természetvédő szervezetek számára is, így ugyanis bővíthető a szaporításhoz felhasznált genetikai sokszínűség anélkül, hogy közben a vadon élő állományból vonnának ki egyedeket.”

A megszületett háromszáz kis békából százat különböző állatkertbe visznek, a további szaporítási program részeként 200 visszautazik Puerto Rico-ba, ahol szabadon engedik őket.