Mikulásig szavazhatunk 2020. év rovarára!

A Föld rovarfajainak nagyobb része eleven növényekkel táplálkozik, de igen sok közöttük a ragadozó és az élősködő is – olvasható a Magyar Rovartani Társaság weboldalán. Van azonban egy csoport, amely talán még az előzőekénél is fontosabb, és fajszámuk is jelentős, százezres nagyságrendű. Ők tüntetik el más élőlények elhalt maradványait – a korhadt fát, a lehullott avart, a trágyát és a tetemeket. Ezekből az anyagokból folyamatosan óriási mennyiség keletkezik, ami a lebontó rovarok nélkül – csak a baktériumokra és a gombákra hagyatkozva – szinte élhetetlenné tenné a Földet.

Bár ezek a rovarok sokak figyelmét elkerülik, szépségük és érdekes életmódjuk nem marad el más csoportokétól.

A 2020 jelöltjei: ezüstös ősrovar (Lepisma saccharina), selymes döglégy (Lucilia sericata) és a tavaszi álganéjtúró (Trypocopris vernalis).

2019. december 6-ig szavazni! A Rovartani Társaság mindenkit bátorít, hogy kattintson a szavazásra, ismerje meg a jelölteket, és döntsön, melyik fajé legyen 2020-ban az Év Rovara kitüntető cím.