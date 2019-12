Mikroműanyagok lepik el az óceánt

A San Diegó-i Scripps Oceanográfia Intézet csapata szerint a véltnél akár közel egymilliószor több mikroműanyag lehet az óceánban – írja az egyetem oldala. A kutatók becslései alapján egy köbméter óceánvízben 8,3 millió apró műanyagdarab lehet, de a mérések már 10 milliónál tartanak.

Jennifer Brandon, a csapat tagja szerint eddig ugyanazt a technikát használták a hasonló elemzésekben. A korábbi kutatások során rendszerint olyan hálókat használtak a mintagyűjtéshez, amely a kisebb mikroműanyagokat nem voltak képes kiszűrni. Az új vizsgálatban a szakértők már olyan módszert alkalmaztak, amely a 10 mikrométeres törmelékeket is kimutatja.

A csapat a Salpidae-fajokat hívta segítségül, a zselészerű állatok a tengeri ökoszisztéma felső rétegeiben fordulnak elő. Az élőlények parányi organizmusokat, úgynevezett filoplanktonokat fogyasztanak, táplálkozásuk során azonban a mikroműanyagokat is elnyelik. A szakértők ezen állatoktól gyűjtöttek be mintákat, illetve közvetlenül az óceán vizét is megvizsgálták.

Azt nem tudni, hogy a mikroműanyagok miként is befolyásolják a szervezetet. Korábban a WHO bejelentette, hogy az apró szennyeződések valószínűleg nem hatnak jelentősen az emberi egészségre, fontos ugyanakkor kiemelni, hogy egyelőre nagyon kevés adat áll rendelkezésre a problémával kapcsolatban.